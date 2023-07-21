4 Zodiak Ini Suka Menikmati Me Time, Virgo Salah Satunya

TIDAK semua orang suka menyendiri, tetapi ada kalanya kita ingin rehat dari segala aktivitas sosial dan bertemu dengan orang lain.

Memiliki sedikit waktu sendirian atau me time setiap saat bukan hal yang buruk kok! Malah, suka menikmati me time, suka sendirian ini jadi bagian karakter dari empat tanda zodiak berikut. Seperti keterangan dari ahli astrologi Brandyn Lee, diwarta dari Bustle, Minggu (23/7/2023) simak ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Cancer: Sebagai orang rumahan, Cancer akan sering memilih untuk meringkuk di sofa seharian jika harus menghabiskan malam sendirian di rumah.

Belum lagi, para Cancer umumnya suka bekerja sepanjang waktu untuk menjaga orang lain, jadi mereka memastikan untuk menikmati setiap momen sendirian yang bisa didapatkan.

2. Virgo: Meskipun Virgo cenderung orang yang sangat ramah, di sisi lain para Virgo juga menganggap banyak keluar rumah dan beraktivitas sosial itu cukup menguras tenaga. Makanya, agar seimbang para Virgo merasa dirinya perlu sering istirahat dan mengisi ulang energi mereka.