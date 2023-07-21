Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pemilik 3 Zodiak Ini Berpotensi Jadi Kakak Ipar Terbaik Loh!

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:00 WIB
Pemilik 3 Zodiak Ini Berpotensi Jadi Kakak Ipar Terbaik Loh!
Zodiak berbakat jadi kakak ipar terbaik, (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA kemarin sudah membahas apa saja tanda zodiak dengan karakternya masing-masing, sehingga berpotensi menjadi ibu dan ayah mertua ideal bagi menantunya. Kini giliran sosok kakak ipar terbaik.

Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing, nah jika dibaca menurut tanda-tanda zodiak, berikut adalah beberapa di antaranya yang berpotensi bisa menjadi kakak ipar terbaik. Intip paparannya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Minggu (23/7/2023)

1. Libra: Andal dalam berdiplomasi dan sangat cinta keharmonisan. Sebagai ipar, para Libra pandai menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam hubungan keluarga, salah satunya karena punya keterampilan komunikasi yang sangat baik dan mahir dalam menyelesaikan konflik. Kakak ipar Libra adalah mediator yang hebat!

2. Sagitarius: Dikenal sebagai tipe orang yang suka berpetualang dan berpikiran terbuka. Sebagai saudara ipar, orang pemilik zodiak ini adalah tipe happy virus ketika kumpul keluarga. Kakak ipar Sagitarius menjadi teman perjalanan yang hebat karena selalu siap untuk petualangan baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement