Pemilik 3 Zodiak Ini Berpotensi Jadi Kakak Ipar Terbaik Loh!

JIKA kemarin sudah membahas apa saja tanda zodiak dengan karakternya masing-masing, sehingga berpotensi menjadi ibu dan ayah mertua ideal bagi menantunya. Kini giliran sosok kakak ipar terbaik.

Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing, nah jika dibaca menurut tanda-tanda zodiak, berikut adalah beberapa di antaranya yang berpotensi bisa menjadi kakak ipar terbaik. Intip paparannya, sebagaimana dilansir dari Times of India, Minggu (23/7/2023)

1. Libra: Andal dalam berdiplomasi dan sangat cinta keharmonisan. Sebagai ipar, para Libra pandai menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam hubungan keluarga, salah satunya karena punya keterampilan komunikasi yang sangat baik dan mahir dalam menyelesaikan konflik. Kakak ipar Libra adalah mediator yang hebat!

2. Sagitarius: Dikenal sebagai tipe orang yang suka berpetualang dan berpikiran terbuka. Sebagai saudara ipar, orang pemilik zodiak ini adalah tipe happy virus ketika kumpul keluarga. Kakak ipar Sagitarius menjadi teman perjalanan yang hebat karena selalu siap untuk petualangan baru.