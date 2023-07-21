Pisces hingga Sagitarius, Zodiak yang Terlalu Polos nan Lugu

DARI astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang disebut para pemiliknya memiliki karakter begitu polos. Sayangnya karena polos dan naif, tidak egois dan jujur, orang-orang pemilik zodiak ini rentan untuk mudah tertipu dan dicap naif.

Tak hanya itu, karena karakter polosnya, empat zodiak berikut ini juga rasanya tak siap dengan dunia luar yang kejam dan keras. Penasaran? Dilansir dari Times of India, Sabtu (22/7/2023) intip paparannya di bawah ini.

1. Pisces: Orang Pisces dikenal sebagai individu yang lembut, sering memiliki rasa ingin tahu seperti anak kecil dan cenderung melihat yang terbaik dari orang-orang, yang membuat mereka terlalu polos di dunia yang terkadang keras. Individu Pisces memandang dunia dengan mindset penuh kasih sayang dan empati.

2. Cancer: Para pemilik zodiak ini adalah orang yang sensitif dan mengasihi orang lain. Sifat welas asih dan kedalaman emosi ini, membuat para Cancer sering menghadapi situasi dengan empati dan hati yang terbuka. Tipe orang yang menjunjung tinggi cinta dan emosi.

