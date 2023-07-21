4 Zodiak Ini Pasif dan Pendiam, Suka Bikin Salah Paham

TAK semua orang bisa terbuka dan suka berbicara dengan orang lain. Ya, sebagian orang memang secara alami punya sifat pasif dan pendiam.

Tapi pasif dan pendiam ini dalam banyak kasus, sayangnya disalahartikan sebagai kelemahan diri. Nah, contoh seperti ini sedikit banyak bisa dilihat dari tanda zodiak dan karakter di dalamnya. Mewarta Pink Villa, Sabtu (22/7/2023) yuk intip empat zodiak tersebut.

1. Pisces: Merupakan individu yang sensitif dan tak banyak yang tahu kalau para pemilik zodiak ini adalah orang-orang yang jeli dan analitis. Tak heran, para Pisces lebih suka memilih diam untuk menghindari konflik atau menjaga keharmonisan.

2. Scorpio: Dikenal punya sifat misterius dan penuh teka-teki. Umumnya orang-orang Scorpio sering lebih memilih untuk menjaga dirinya sendiri dan menghargai privasi. Itulah kenapa para Scorpio cenderung lebih pendiam dalam situasi sosial dan lebihn suka tampil sebagai pemikir.

