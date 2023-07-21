Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Pasif dan Pendiam, Suka Bikin Salah Paham

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Ini Pasif dan Pendiam, Suka Bikin Salah Paham
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK semua orang bisa terbuka dan suka berbicara dengan orang lain. Ya, sebagian orang memang secara alami punya sifat pasif dan pendiam.

Tapi pasif dan pendiam ini dalam banyak kasus, sayangnya disalahartikan sebagai kelemahan diri. Nah, contoh seperti ini sedikit banyak bisa dilihat dari tanda zodiak dan karakter di dalamnya. Mewarta Pink Villa, Sabtu (22/7/2023) yuk intip empat zodiak tersebut.

1. Pisces: Merupakan individu yang sensitif dan tak banyak yang tahu kalau para pemilik zodiak ini adalah orang-orang yang jeli dan analitis. Tak heran, para Pisces lebih suka memilih diam untuk menghindari konflik atau menjaga keharmonisan.

2. Scorpio: Dikenal punya sifat misterius dan penuh teka-teki. Umumnya orang-orang Scorpio sering lebih memilih untuk menjaga dirinya sendiri dan menghargai privasi. Itulah kenapa para Scorpio cenderung lebih pendiam dalam situasi sosial dan lebihn suka tampil sebagai pemikir.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement