80 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan A-D, Bermakna Baik dan Penuh Wibawa

80 nama bayi laki-laki Jawa berawalan A-D dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja? Simak ulasannya.

Kelahiran seorang anak memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi orangtua yang begitu menantikan kehadirannya. Kebahagiaan itu juga tercermin saat menjelang kelahiran, para orangtua sibuk mencari nama untuk calon bayinya nanti.

Nah, kali ini ada nama bayi laki-laki Jawa berawalan A-D yang memiliki makna baik dan doa. Berikut 80 nama bayi laki-laki Jawa berawalan A-D yang dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (22/7/2023).

1. Andaru: Dermawan

2. Apta: Cerdas

3. Arzaquna: Bersifat mulia

4. Aradhana: Perdamaian

5. Arga: Gunung

6. Arjuna: Hebat

7. Asmaralaya: Anak dari surga

8. Astaguna: Selalu berbuat kebaikan

9. Aswangga: Cekatan

10. Abisatya: Orang yang jujur

11. Abimana: Orang yang berbudi tinggi

12. Abimanyu: Tidak takut akan kesulitan

13. Abhicandra: Cahaya kepintaran

14. Abyaz: Taat, takwa

15. Adiguna: Pintar

16. Adiwangsa: Mulia

17. Adipramana: Penguasa pertama

18. Aji: Berharga

19. Aksa: Enak dipandang

20. Bajradaka: Air intan

21. Bagas: Kuat dan teguh

22. Barata: Menjauhi duniawi

23. Batara: Berwibawa bagai seorang dewa

24. Basukarna: Pendengaran tajam

25. Bayuaji: Udara yang sangat berharga

26. Baskara: Matahari

27. Basuki: Orang yang selamat

28. Bagawanta: Keberuntungan, kebahagiaan

29. Bena: Berkilau dan berseri

30. Bhanu: Sinar yang terang, cahaya

31. Bimo: Luar biasa

32. Birawa: Hebat

33. Bisma: Luar biasa, nama tokoh wayang

34. Brahma: Dewa pencipta alam

35. Bramantya: Bersemangat

36. Brawijaya: Nama seorang raja

37. Buwana: Orang yang benar

38. Budiono: Orang yang baik

39. Byakta: Terang

40. Cakra: Melindungi