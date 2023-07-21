80 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan A-D, Bermakna Baik dan Penuh Wibawa

80 nama bayi laki-laki Jawa berawalan A-D dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja? Simak ulasannya.
Kelahiran seorang anak memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi orangtua yang begitu menantikan kehadirannya. Kebahagiaan itu juga tercermin saat menjelang kelahiran, para orangtua sibuk mencari nama untuk calon bayinya nanti.
Nah, kali ini ada nama bayi laki-laki Jawa berawalan A-D yang memiliki makna baik dan doa. Berikut 80 nama bayi laki-laki Jawa berawalan A-D yang dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (22/7/2023).
1. Andaru: Dermawan
2. Apta: Cerdas
3. Arzaquna: Bersifat mulia
4. Aradhana: Perdamaian
5. Arga: Gunung
6. Arjuna: Hebat
7. Asmaralaya: Anak dari surga
8. Astaguna: Selalu berbuat kebaikan
9. Aswangga: Cekatan
10. Abisatya: Orang yang jujur
11. Abimana: Orang yang berbudi tinggi
12. Abimanyu: Tidak takut akan kesulitan
13. Abhicandra: Cahaya kepintaran
14. Abyaz: Taat, takwa
15. Adiguna: Pintar
16. Adiwangsa: Mulia
17. Adipramana: Penguasa pertama
18. Aji: Berharga
19. Aksa: Enak dipandang
20. Bajradaka: Air intan
21. Bagas: Kuat dan teguh
22. Barata: Menjauhi duniawi
23. Batara: Berwibawa bagai seorang dewa
24. Basukarna: Pendengaran tajam
25. Bayuaji: Udara yang sangat berharga
26. Baskara: Matahari
27. Basuki: Orang yang selamat
28. Bagawanta: Keberuntungan, kebahagiaan
29. Bena: Berkilau dan berseri
30. Bhanu: Sinar yang terang, cahaya
31. Bimo: Luar biasa
32. Birawa: Hebat
33. Bisma: Luar biasa, nama tokoh wayang
34. Brahma: Dewa pencipta alam
35. Bramantya: Bersemangat
36. Brawijaya: Nama seorang raja
37. Buwana: Orang yang benar
38. Budiono: Orang yang baik
39. Byakta: Terang
40. Cakra: Melindungi