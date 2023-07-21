Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Pemilik 4 Zodiak Ini Punya Daya Tarik Tinggi

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:00 WIB
Wanita Pemilik 4 Zodiak Ini Punya Daya Tarik Tinggi
4 Zodiak dengan daya tarik bak magnet, (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA tanda zodiak punya kepribadian menarik yang mampu jadi magnet dan daya tarik yang memikat.

Sehingga membuat orang lain, terutama lawan jenis jadi terpikat. Wanita-wanita ini memiliki kombinasi unik antara karisma, kepercayaan diri, dan semangat yang menarik orang untuk melihat diri. Dilansir dari Asahi Grill, Sabtu (22/7/2023) mari simak empat zodiak tersebut.

1. Leo: Punya karakter alami sebagai leader yang memancarkan kepercayaan diri dan aura. Wanita Leo memiliki bakat alami untuk menarik perhatian dengan sikap anggun yang dipunya. Selain kepercayaan diri, daya tarik terbesar wanita Leo adalah kemampuan mereka untuk membuat semua orang di sekitarnya merasa istimewa.

2. Libra: Wanita Libra memiliki keanggunan yang intrinsik, yang membuatnya sangat menarik bagi orang lain. Disebut punya kemampuan alami untuk terhubung secara intelektual dan emosional dengan orang lain. Tak heran para perempuan Libra terkenal karena keanggunan, jago berdiplomasi, dan kemampuannya untuk menghadirkan suasana yang harmonis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement