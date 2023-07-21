Mendidik Anak dengan Disabilitas, Ini Tips dari Angkie Yudistia

MENDIDIK dan mengurus anak bukanlah hal yang mudah, setiap orang tua tentunya wajib berusaha maksimal untuk bisa mendidik dan mengurus buah hatinya agar tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Namun, bagaimana jika anak-anak Anda masuk ke dalam kategori anak kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas? Tentu saja Anda harus memiliki cara penanganan tersendiri dalam mendidik sang buah hati, dibandingkan anak-anak pada umumnya.

Menanggapi hal ini, staff khusus Presiden Joko Widodo sekaligus penyandang disabilitas, Angkie Yudistia, mengungkap bahwa pada memang mendidik dan mengurus anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Tak heran, banyak orangtua yang kebingungan.

“Banyak banget orangtua dengan anak berkebutuhan khusus, yang bingung bagaimana mengarahkannya,” ujar Angkie Yudistia, saat diwawancara di kawasan Teluk Gong, Jakarta, Jumat, (21/7/2023).

“Setiap anak berkebutuhan khusus itu mempunyai keterbatasan dan kelebihan yang berbeda-beda, jadi semua itu enggak bisa disamaratakan,” lanjutnya.