Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mendidik Anak dengan Disabilitas, Ini Tips dari Angkie Yudistia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |23:30 WIB
Mendidik Anak dengan Disabilitas, Ini Tips dari Angkie Yudistia
Angkie Yudistia (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

MENDIDIK dan mengurus anak bukanlah hal yang mudah, setiap orang tua tentunya wajib berusaha maksimal untuk bisa mendidik dan mengurus buah hatinya agar tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Namun, bagaimana jika anak-anak Anda masuk ke dalam kategori anak kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas? Tentu saja Anda harus memiliki cara penanganan tersendiri dalam mendidik sang buah hati, dibandingkan anak-anak pada umumnya.

Menanggapi hal ini, staff khusus Presiden Joko Widodo sekaligus penyandang disabilitas, Angkie Yudistia, mengungkap bahwa pada memang mendidik dan mengurus anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Tak heran, banyak orangtua yang kebingungan.

“Banyak banget orangtua dengan anak berkebutuhan khusus, yang bingung bagaimana mengarahkannya,” ujar Angkie Yudistia, saat diwawancara di kawasan Teluk Gong, Jakarta, Jumat, (21/7/2023).

“Setiap anak berkebutuhan khusus itu mempunyai keterbatasan dan kelebihan yang berbeda-beda, jadi semua itu enggak bisa disamaratakan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/612/3029017/life_skill_yang_harus_diajarkan_orang_tua_ke_anak_sejak_dini-rc60_large.jpg
8 Life Skill yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028408/irfan_bachdim-LyYW_large.jpg
Gaya Parenting Banjir Pujian, Irfan Bachdim Bagikan Tips Bonding dengan 4 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027272/judi_online-CNMy_large.jpg
Banyak Anak Muda Terjebak Judi Online, Orang Tua Wajib Tahu Cara Membedakan Game Biasa dengan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996485/memukul-untuk-mendisiplinkan-anak-dokter-bikin-si-kecil-miskin-empati-dan-sulit-atur-emosi-aYYKvTiKlC.jpg
Memukul untuk Mendisiplinkan Anak, Dokter: Bikin Si Kecil Miskin Empati dan Sulit Atur Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928828/mengasuh-baby-moana-ini-alasan-ria-ricis-bagi-jadwal-terpisah-dengan-teuku-ryan-A6WR8hVDmP.jpg
Mengasuh Baby Moana, Ini Alasan Ria Ricis Bagi Jadwal Terpisah dengan Teuku Ryan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement