Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Pastor Tidak Boleh Menikah Sedangkan Pendeta Boleh?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:00 WIB
Kenapa Pastor Tidak Boleh Menikah Sedangkan Pendeta Boleh?
Kenapa Pastor Tidak Boleh Menikah Sedangkan Pendeta Boleh (Foto: Aleteia)
A
A
A

KENAPA pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah? Hal itu yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang.

Namun sebelum memabahas itu, perlu diketahui, pastor sendiri merupakan sebutan imam untuk agama Kristen Katolik, sedangkan pendeta adalah sebutan imam bagi agama Kristen Protestan.

Salah satu yang membedakan keduanya adalah pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah. Dilansir dari berbagai sumber, jumat (21/7/2023) zaman dulu Katolik Roma sempat memperbolehkan para imamnya untuk menikah tetapi ada perubahan peraturan dari pusatnya di gereja Katolik Roma.

Kenapa pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah?

(Kenapa pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah?, Foto: Aleteia)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement