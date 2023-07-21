Kenapa Pastor Tidak Boleh Menikah Sedangkan Pendeta Boleh?

KENAPA pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah? Hal itu yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang.

Namun sebelum memabahas itu, perlu diketahui, pastor sendiri merupakan sebutan imam untuk agama Kristen Katolik, sedangkan pendeta adalah sebutan imam bagi agama Kristen Protestan.

Salah satu yang membedakan keduanya adalah pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah. Dilansir dari berbagai sumber, jumat (21/7/2023) zaman dulu Katolik Roma sempat memperbolehkan para imamnya untuk menikah tetapi ada perubahan peraturan dari pusatnya di gereja Katolik Roma.

(Kenapa pastor tidak boleh menikah sedangkan pendeta boleh menikah?, Foto: Aleteia)