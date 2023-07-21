Berprestasi, Anak para Driver Ojol Bisa Raih Mimpi Sekolah Tinggi Lewat Beasiswa Ini

SIAPA sih yang tak ingin dapat beasiswa dan menjadi lulusan terbaik? Yap, keberuntungan ini dirasakan salah seorang mahasiswa Universitas Udayana jurusan Ilmu Kelautan Edmitia Carrisa Sitorus.

Edmitia bisa kuliah gratis karena mendapat beasiswa GrabScholar. Ia mengaku sempat khawatir akan membebani orang tuanya ketika memutuskan untuk merantau dari Bekasi ke Bali untuk kuliah.

“Dari awal masuk kuliah, saya udah takut nambah beban lagi, tapi di satu sisi saya kepengen kuliah juga biar bisa banggain orangtua," katanya dalam keterangan resmi.

Edmitia sangat bersyukur karena orangtuanya tak perlu mengeluarkan banyak uang untuknya kuliah. Malahan dirinya dapat uang saku untuk menunjang hidup.