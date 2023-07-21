Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berprestasi, Anak para Driver Ojol Bisa Raih Mimpi Sekolah Tinggi Lewat Beasiswa Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:47 WIB
Berprestasi, Anak para Driver Ojol Bisa Raih Mimpi Sekolah Tinggi Lewat Beasiswa Ini
Raih mimpi sekolah tinggi (Foto ilustrasi: Timesofindia)
SIAPA sih yang tak ingin dapat beasiswa dan menjadi lulusan terbaik? Yap, keberuntungan ini dirasakan salah seorang mahasiswa Universitas Udayana jurusan Ilmu Kelautan Edmitia Carrisa Sitorus.

Edmitia bisa kuliah gratis karena mendapat beasiswa GrabScholar. Ia mengaku sempat khawatir akan membebani orang tuanya ketika memutuskan untuk merantau dari Bekasi ke Bali untuk kuliah.

“Dari awal masuk kuliah, saya udah takut nambah beban lagi, tapi di satu sisi saya kepengen kuliah juga biar bisa banggain orangtua," katanya dalam keterangan resmi.

Sekolah Tinggi

Edmitia sangat bersyukur karena orangtuanya tak perlu mengeluarkan banyak uang untuknya kuliah. Malahan dirinya dapat uang saku untuk menunjang hidup.

Halaman:
1 2
      
