HOME WOMEN LIFE

Rilis Buku Menuju Indonesia Inklusi, Angkie Yudistia: Dari Disabilitas untuk Disabilitas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:18 WIB
Rilis Buku Menuju Indonesia Inklusi, Angkie Yudistia: Dari Disabilitas untuk Disabilitas
Angkie Yudistia di peluncuran buku, (Foto: MPI/ Wiwie)
KETERBATASAN dan segudang kesibukan sebagai staf khusus Presiden RI, tak membuat Angkie Yudistia lupa untuk terus membagikan semangat dan inspirasinya kepada para penyandang disabilitas.

Kali ini, Angkie kembali meluncurkan buku inspiratif yang menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas punya hak dan kehidupan yang setara layaknya manusia lain pada umumnya.

Lewat buku keempat, berjudul ”Menuju Indonesia Inklusi” yang diluncurkan di Azalia Hall, Teluk Betung, Jakarta, hari ini, Jumat, (21/7/2023), Angkie ingin menuturkan bagaimana perkembangan disabilitas di Indonesia.

Tak hanya rintangan, tantangan yang kerap dihadapi para penyandang disabilitas, namun juga langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan bernegara yang terbuka serta ramah terhadap penyandang disabilitas.

(Foto: MPI/ Wiwie) 

”Melalui buku ini, saya berharap kita sebagai warga Indonesia bisa melihat bagaimana negara selama ini hadir dan memastikan pelindungan terhadap seluruh hak-hak disabilitas agar tercipta lingkungan yang inklusif,” ujar Angkie, saat ditemui dalam peluncuran buku, Jumat (21/07/23).

