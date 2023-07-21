Serbu Flash Sale di AladinMall Diskon s.d 90% + 7% + Gratis Ongkir, Solusi Hemat Tanggal Tua!

Aladiners, serbu special discount flash sale di AladinMall yuk! Soalnya diskonnya s.d 90 lho! Soulsi banget nih buat yang mau belanja, tapi gajian masih lama alias sudah masuk tanggal tua.

Dapatkan juga diskon tambahan 7% dengan kode voucher AM7JU3L. Ingat! promonya cuma berlangsung selama 3 hari saja nih, yakni dari 21 - 23 Juli 2023. Makanya, buruan borong biar nggak kehabisan. Soalnya, belanja di AladinMall juga gratis ongkir tanpa batas lho!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli di AladinMall

Robolife Smart IP Cam (Baby Cam / Family Cam) - G1X2

Robolife Smart IP Cam merupakan CCTV pintar yang cocok buat kaum mageran penyuka hidup serba praktis! Produk ini cocok banget buat Anda yang mau memonitor anak, anggota keluarga, lingkungan rumah, maupun ruangan kantor tanpa ribet instalasi!