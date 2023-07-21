Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Pentingnya Kasih Apresiasi untuk Anak Meski Pencapaian Prestasinya Kecil

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:00 WIB
Ini Pentingnya Kasih Apresiasi untuk Anak Meski Pencapaian Prestasinya Kecil
Apresiasi Anak Penting untuk Tumbuh Kembang Anak (Foto: Instagram/@ayudiac)
ILMU parenting dengan konsep 'positivity' terbukti memberi dampak baik bagi tumbuh kembang anak. Salah satu penerapannya adalah memberikan apresiasi pada anak meski pencapaian yang diraih kecil.

Memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan si anak dapat memberi stimulus positif pada kepribadian anak. Mereka akan lebih menghargai tindakan baik ketimbang sesuatu yang buruk.

Tumbuh Kembang Anak

"Apresiasi atas berbagai hal baik yang dilakukan anak sangatlah penting, terlebih keberhasilan didapat si anak dari usahanya sendiri," jelas Dian Ramadianti selaku Head of Biscuit Mondelez Indonesia, dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, belum lama ini.

Pencapaian yang dimaksud tidak hanya soal prestasi akademik, tapi bisa juga perilaku si anak menawarkan bantuan untuk temannya yang kesulitan, sudah bisa membereskan kamar sendiri, pun berbuat baik pada orang lain.

"Dengan terbiasa mendapat apresiasi dari orangtua atas kebaikan yang dilakukan, anak akan tumbuh menjadi lebih percaya diri dan empati dengan lingkungan sekitar," ujar Dian.

"Dengan begitu, diharapkan anak akan termotivasi untuk gemar berbuat baik seterusnya," tambahnya.

Hal ini dibenarkan pemerhati dan penulis parenting ternama Allison Gilbert. Menurutnya, apresiasi orangtua untuk anaknya bisa membangun karakter yang dapat berdampak baik bagi kepribadian si anak di masa remaja dan dewasa.

"Bahkan, dengan memberikan apresiasi, si anak akan lebih menghargai keluarganya. Dengan begitu, hubungan baik antara anak dan orangtua terjalin dengan baik," ungkapnya, dikutip dari laman Center for Parent and Teen Communication.

Dampak positif ini sudah dirasakan juga Ayudia, public figure dan mom influencer. Baginya, ketika orangtua sering menunjukkan apresiasi atas kebaikan yang dilakukan anak, itu akan membuat si kecil lebih menghargai dirinya.

