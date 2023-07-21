Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pelihara Kumis dan Janggut Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Bakteri di Wajah?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:30 WIB
Pelihara Kumis dan Janggut Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Bakteri di Wajah?
Memelihara janggut dan kumis, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN pria, untuk urusan penampilan tak dipungkiri suka menumbuhkan kumis dan janggut untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam hal tampilan visual. Meski ini artinya, butuh perawatan dan perhatian ekstra.

Bagi Anda yang termasuk pria dengan kumis dan janggut, harus betul-betul memelihara kesehatan dan kebersihannya karena, seperti diungkap dokter spesialis kulit, dr. Hari Darmawan, Sp.KK, memelihara kumis dan janggut rupanya bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri di wajah.

“Pertumbuhan bakteri pada wajah yang berkumis dan berjenggot cenderung tinggi karena kulit semakin lembap,” kata dr. Hari, saat dijumpai di Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis baru-baru ini.

Menurutnya, jika kumis dan janggut tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka berpotensi timbul keluhan masalah di kulit wajah, seperti gatal-gatal, iritasi, dan juga jerawat.

"Jadi harus rajin bercukur karena ada banyak benefit kalau cukur, baik dari segi estetika maupun dari segi medis. Disarankan seminggu sekali cukur, tapi tergantung pribadi masing-masing, apakah memang pertumbuhannya cepat atau tidak," jelasnya lagi.

Dalam shaving atau mencukur pun, tak bisa sembarangan. Dokter Hari mengingatkan, sata mencukur perlu memperhatikan beberapa aspek untuk meminimalisir risiko iritasi yang sering terjadi saat sedang bercukur.

Dokter Hari menjelaskan, saat sebelum bercukur wajah sebaiknya dibasuh terlebih dahulu dengan air hangat. Ini dilakukan agar pori-pori terbuka sehingga memudahkan proses pencukuran kumis dan jenggot.

Kemudian, wajib menggunakan alat cukur yang berkualitas serta menggunakan foam atau gel agar proses cukur bisa berjalan lebih halus. Setelah selesai, baru basuh muka dengan air dingin.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/611/2777574/biar-makin-keren-ini-5-tips-merawat-kumis-dan-janggut-Dsfas7u0Vv.jpg
Biar Makin Keren, Ini 5 Tips Merawat Kumis dan Janggut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/08/612/2625950/8-cara-tumbuhkan-kumis-dengan-cara-alami-maupun-medis-GOpZEwPxfO.jpg
8 Cara Tumbuhkan Kumis dengan Cara Alami Maupun Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/18/612/2364481/perempuan-punya-kumis-atau-janggut-kelainan-hormon-HUQUsHNgBu.jpg
Perempuan Punya Kumis atau Janggut, Kelainan Hormon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/28/611/2334817/mau-pelihara-kumis-simak-7-tips-berikut-agar-tidak-terlihat-kumuh-EZ9v1dl84Q.jpg
Mau Pelihara Kumis? Simak 7 Tips Berikut agar Tidak Terlihat Kumuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/23/611/2333012/7-tips-merawat-kumis-anti-ribet-coba-deh-biar-makin-ganteng-ct7PFCDYhV.jpg
7 Tips Merawat Kumis Anti-Ribet, Coba Deh Biar Makin Ganteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/06/194/1907342/lima-pemilik-janggut-dan-kumis-terbaik-di-dunia-kamu-pilih-yang-mana-EY5ckiNZze.jpg
Lima Pemilik Janggut dan Kumis Terbaik di Dunia, Kamu Pilih yang Mana?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement