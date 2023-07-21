Pelihara Kumis dan Janggut Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Bakteri di Wajah?

SEBAGIAN pria, untuk urusan penampilan tak dipungkiri suka menumbuhkan kumis dan janggut untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam hal tampilan visual. Meski ini artinya, butuh perawatan dan perhatian ekstra.

Bagi Anda yang termasuk pria dengan kumis dan janggut, harus betul-betul memelihara kesehatan dan kebersihannya karena, seperti diungkap dokter spesialis kulit, dr. Hari Darmawan, Sp.KK, memelihara kumis dan janggut rupanya bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri di wajah.

“Pertumbuhan bakteri pada wajah yang berkumis dan berjenggot cenderung tinggi karena kulit semakin lembap,” kata dr. Hari, saat dijumpai di Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis baru-baru ini.

Menurutnya, jika kumis dan janggut tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka berpotensi timbul keluhan masalah di kulit wajah, seperti gatal-gatal, iritasi, dan juga jerawat.

"Jadi harus rajin bercukur karena ada banyak benefit kalau cukur, baik dari segi estetika maupun dari segi medis. Disarankan seminggu sekali cukur, tapi tergantung pribadi masing-masing, apakah memang pertumbuhannya cepat atau tidak," jelasnya lagi.

Dalam shaving atau mencukur pun, tak bisa sembarangan. Dokter Hari mengingatkan, sata mencukur perlu memperhatikan beberapa aspek untuk meminimalisir risiko iritasi yang sering terjadi saat sedang bercukur.

Dokter Hari menjelaskan, saat sebelum bercukur wajah sebaiknya dibasuh terlebih dahulu dengan air hangat. Ini dilakukan agar pori-pori terbuka sehingga memudahkan proses pencukuran kumis dan jenggot.

Kemudian, wajib menggunakan alat cukur yang berkualitas serta menggunakan foam atau gel agar proses cukur bisa berjalan lebih halus. Setelah selesai, baru basuh muka dengan air dingin.