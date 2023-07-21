4 Potret Rendy Kjaernett Modifikasi Tato Wajah Syahnaz Sadiqah

RENDY Kjaernett memutuskan menghilangkan wajah Syahnaz Sadiqah berupa tato di punggungnya. Keputusan tersebut, ia ungkapkan sebagai bentuk penyesalannya karena berselingkuh dengan Syahnaz di belakang sang istri, Lady Nayoan.

Proses menghilangkan wajah sang selingkuhan, dengan modifikasi tato di punggung Rendy tersebut, terungkap lewat akun Instagram seniman tato @hendricshinigami. Berikut ulasan singkatnya, Jumat (21/7/2023)

1. Akui kesakitan: Rendy mengaku mengalami kesakitan saat tato di punggungnya dihapus. Saat Hendric menyorot wajah Rendy, bintang FTV itu terlihat sedang berbaring tengkurap. “Pedas,” kata Rendy.

2. Punggung memerah: Di potret ini, punggung Rendy nampak dipenuhi warna merah diduga dari warna tinta yang sudah mulai luntur. “Nih kak Lady, darah dibayar darah,” kata Hendric.