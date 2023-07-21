Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Potret Rendy Kjaernett Modifikasi Tato Wajah Syahnaz Sadiqah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:32 WIB
4 Potret Rendy Kjaernett Modifikasi Tato Wajah Syahnaz Sadiqah
Rendy Kjaernett, (Foto: Instagram @rendykjaernett)
A
A
A

RENDY  Kjaernett memutuskan menghilangkan wajah Syahnaz Sadiqah  berupa tato di punggungnya. Keputusan tersebut, ia ungkapkan sebagai bentuk penyesalannya karena berselingkuh dengan Syahnaz di belakang sang istri, Lady Nayoan.

Proses menghilangkan wajah sang selingkuhan, dengan modifikasi tato di punggung Rendy tersebut, terungkap lewat akun Instagram seniman tato @hendricshinigami. Berikut ulasan singkatnya, Jumat (21/7/2023)

1. Akui kesakitan: Rendy mengaku mengalami kesakitan saat tato di punggungnya dihapus. Saat Hendric menyorot wajah Rendy, bintang FTV itu terlihat sedang berbaring tengkurap. “Pedas,” kata Rendy.

2. Punggung memerah: Di potret ini, punggung Rendy nampak dipenuhi warna merah diduga dari warna tinta yang sudah mulai luntur. “Nih kak Lady, darah dibayar darah,” kata Hendric.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152327/tato_ternyata_tidak_memberikan_kesan_akurat_tentang_seseorang_ini_kata_peneliti-5IZU_large.jpg
Tato Ternyata Tidak Memberikan Kesan Akurat Tentang Seseorang, Ini Kata Peneliti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/612/3040002/10_tahun_tato_tubuhnya_wanita_ini_berhenti_setelah_sang_penato_meninggal_dunia-2Tex_large.jpg
10 Tahun Tato Tubuhnya, Wanita Ini Berhenti Setelah sang Penato Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028314/dianggap_menakutkan_wanita_dengan_800_tato_ini_pilih_mendekam_di_rumah-0dUh_large.jpg
Dianggap Menakutkan, Wanita dengan 800 Tato Ini Pilih 'Mendekam' di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/611/3013352/hobi-menato-tubuh-devano-danendra-sakit-yang-menyenangkan-bX7BgYwzGD.jpg
Hobi Menato Tubuh, Devano Danendra: Sakit yang Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/611/2997788/angelina-jolie-tambah-koleksi-tato-apa-arti-di-baliknya-XNWXtILYMw.jpg
Angelina Jolie Tambah Koleksi Tato, Apa Arti di Baliknya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/194/2984358/potret-tato-baru-lisa-blackpink-letaknya-tersembunyi-L7MxsHzJGW.jpg
Potret Tato Baru Lisa BLACKPINK, Letaknya Tersembunyi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement