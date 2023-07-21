Tips Turunkan BB Tanpa Bikin Kelaparan ala Coach Siavash Nadim

MEMILIKI berat badan ideal bukan hanya soal kepuasan visual, tapi memastikan juga kita bisa hidup lebih sehat dan memungkinkan umur panjang. Dengan membiasakan habit sehat, itu meminimalisir penyakit masuk ke tubuh.

Nah, menjadi pertanyaan sekarang seperti apa sih cara yang tepat untuk bisa memperoleh berat badan ideal? Mengingat saat ini banyak sekali cara diet sehat yang ditawarkan. Dijelaskan Certified Coach, Siavash Nadim, salah satu jenis diet yang terbukti efektif menurunkan berat badan adalah diet karbohidrat. Seperti apa?

"Diet karbohidrat bukan berarti tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, tapi mengharuskan konsumsi sumber karbohidrat dengan porsi yang lebih sedikit," ungkap Coach Siavash Nadim pada MNC Portal, baru-baru ini.

Pemilihan jenis karbohidrat juga penting untuk diperhatikan. Coach keturunan Iran tersebut, menyarankan bagi yang sedang berdiet menurunkan berat badan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks.

Mengapa karbohidrat kompleks lebih disarankan? Sebab, karbohidrat jenis ini mengandung serat tinggi dan dicerna lebih lambat oleh tubuh. Tak hanya itu, rasa kenyang juga bertahan lebih lama.

"Luar biasanya lagi, karbohidrat kompleks itu mampu menjaga kadar gula darah di level stabil," jelas Coach Siavash Nadim.