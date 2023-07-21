Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Fuji dan Lifni Bagikan Tips Cantik di Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |08:57 WIB
Fuji dan Lifni Bagikan Tips Cantik di Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival
Fuji Utami dan Lifni Sanders bagikan tips cantik di Shopee 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival
A
A
A

Jakarta - Apa itu definisi dari cantik? Saat ini kita seringkali menemukan adanya standar kecantikan yang dijadikan tolok ukur dan digunakan masyarakat untuk menilai penampilan satu sama lain. Standar yang terbangun ini tidaklah realistis dimana kata “cantik” dimaknai hanya kepada orang yang memiliki bentuk fisik tertentu seperti kulit putih, langsing, tinggi, hidung mancung yang terkadang menggerus rasa percaya diri seseorang. Padahal nyatanya, memaknai definisi cantik itu tidak terbatas dan lebih dari sekedar fisik. Untuk mendukung pengguna memiliki penampilan maksimal dan jadi versi terbaik diri, Shopee hadirkan kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival mulai dari 17 Juli - 8 Agustus.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, menerima dan merayakan keunikan diri sendiri merupakan hal yang penting. Karena pada dasarnya setiap orang terlahir cantik dengan versinya masing-masing dan selalu berupaya untuk memiliki penampilan terbaik.Topik ini tentunya sangat dekat dengan Shopee karena kategori fashion dan beauty konsisten menjadi kategori favorit dengan peningkatan transaksi yang signifikan di setiap kampanye Shopee.

"Peran fitur dan program inovatif seperti Shopee Live ataupun Shopee Affiliate Program pun menjadi pengalaman interaktif yang dipilih para pengguna. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya transaksi melalui Shopee Live yang mencapai 12x Lipat pada puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale. Maka dari itu, kami menghadirkan kampanye terbaru yaitu 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival yang diharapkan dapat mengakomodasi dan menjadi peluang untuk kemajuan industri kecantikan dan fesyen, dan membantu pengguna mendapatkan produk sesuai dengan preferensinya,” ujarnya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku bangsa, agama, etnis dan ras. Definisi cantik yang beraneka ragam ini juga menjadi salah satu representasi kekayaan Indonesia. Untuk itu, perlu adanya batas tegas yang menggarisbawahi bahwa cantik itu tidak terbatas. Setiap orang perlu menciptakan definisi cantik dengan caranya sendiri, karena kecantikan tak melulu soal paras yang menawan, namun cantik hati, percaya diri dan segudang prestasi juga hal yang hebat. Terlebih setiap orang memiliki keunikan masing-masing, baik dari gaya dan penampilan yang membuat mereka berbeda dan menarik.

Shopee 8.8 Hadirkan Kampanye Spesial Beauty & Fashion Paling Murah, Paling Lengkap

      
