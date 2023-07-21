Rachel Vennya dan Okin Double Date, Bedak Jadi Sorotan Netizen: Buna Abis Main Karambol?

RACHEL Vennya dan Okin double date. Mantan suami dan istri ini memang open ke publik soal urusan asmara, gak ramu pamer pacar baru.

Rachel Vennya sendiri dengan sadar membagikan postingan double date itu di Instagram. Ya, semacam validasi kalau dia dan mantan suaminya, Okin, sudah hidup happy dengan hidup masing-masing.

"Viral," tulis Rachel Vennya di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Jumat (21/7/2023).

Postingan selebgram itu pun langsung jadi sorotan. Sudah lebih dari 341 ribuan netizen menyukai foto double date-nya.