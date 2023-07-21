Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rachel Vennya dan Okin Double Date, Bedak Jadi Sorotan Netizen: Buna Abis Main Karambol?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |12:00 WIB
Rachel Vennya dan Okin Double Date, Bedak Jadi Sorotan Netizen: Buna Abis Main Karambol?
Rachel Vennya (Foto: Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

RACHEL Vennya dan Okin double date. Mantan suami dan istri ini memang open ke publik soal urusan asmara, gak ramu pamer pacar baru.

Rachel Vennya sendiri dengan sadar membagikan postingan double date itu di Instagram. Ya, semacam validasi kalau dia dan mantan suaminya, Okin, sudah hidup happy dengan hidup masing-masing.

"Viral," tulis Rachel Vennya di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Jumat (21/7/2023).

Rachel Vennya Double Date dengan Okin

Postingan selebgram itu pun langsung jadi sorotan. Sudah lebih dari 341 ribuan netizen menyukai foto double date-nya.

