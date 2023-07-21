5 Manfaat Yogurt Bagi Kesehatan, Salah Satunya Camilan Sehat

MAKANAN yogurt merupakan hasil fermentasi susu menggunakan bakteri. Yoghurt bisa dibikin dari susu apa saja.

Namun, pada umumnya yogurt dibuat dari susu sapi dan susu kambing. Banyak fakta-fakta bahwa yogurt bagus untuk pencernaan. Namun, ada beberapa manfaat yogurt yang mungkin belum ketahui. Dikutip dari lifehack.org, berikut manfaat yogurt untuk kesehatan:

1. Merawat gigi

Meski mengandung gula, yogurt tidak memiliki efek berbahaya pada email. Asam laktat bahkan dianggap memiliki efek positif dalam melindungi gusi dan gigi dari kerusakan di masa mendatang.

2. Sebagai camilan sehat

Karbohidrat dalam yoghurt dapat membantu memenuhi kebutuhan energi untuk beraktifitas. Kandungan kalium dan natrium juga dapat membantu menggantikan elektrolit yang dikeluarkan.

BACA JUGA:

3. Memberi energi tambahan

Selain energi yang disediakan oleh karbohidrat, yogurt mengandung vitamin B. Kandungan tersebut dapat bekerja dengan baik sebagai sedikit tambahan energi.

BACA JUGA: