6 Tips Mendetoks Paru-Paru, Perokok Harus Baca!

INFEKSI paru-paru bisa diperburuk oleh kualitas udara yang buruk juga merokok. Oleh karena itu memang sebaiknya merokok dihentikan.

Kamu mungkin akan terkena gejala yang muncul secara tiba-tiba saat kamu terpapar lokasi dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Seperti batuk, merasa kehabisan napas, dan saluran udara meradang.

Untuk mengatasi dampak buruk dari polusi udara, dan dampak buruk merokok, ada berbagai metode untuk meningkatkan kesehatan paru-paru tanpa menggunakan obat. Berikut ini adalah deretan tips detoks atau membersihkan paru-paru.

1. Olahraga Teratur

Olahraga teratur bisa membantu seseorang untuk menjaga kesehatan paru-paru. Karena, olahraga akan membuat otot bekerja lebih keras dan mempercepat pernapasan serta meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim ke otot.

2. Hindari Penularan Infeksi

Kualitas udara serta perubahan cuaca saat ini, bisa membuat seseorang rentan terhadap infeksi. Dengan mendapatkan vaksinasi flu dan paru-paru, sering mencuci tangan, dan menghindari kontak dengan penderita penyakit lain, kamu bisa mencegah kerusakan lebih lanjut pada paru-paru kamu.

3. Jaga Kebersihan Dalam Ruangan

Menjaga kualitas udara dalam ruangan agar tetap bersih sangat penting. Pastikan ruang yang kamu tempati udaranya bersih dan sering di vakum. Hindari semprotan aerosol dan gunakan bahan pembersih alami yang bebas wangi. Selain itu, pastikan juga untuk membersihkan rumah kamu secara teratur.

