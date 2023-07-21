Apa Dampak Childfree Bagi Organ Reproduksi Wanita?

SELAMA ini membuat keputusan childfree atau tidak memiliki anak di Indonesia masih menjadi pro dan kontra. Di Indonesia sendiri hal tersebut masih dianggap tabu dan menimbulkan perdebatan.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Abidin Sp.OG, Subsp F.E.R mengatakan, apabila ditinjau dari sisi positifnya pasangan yang memilih jalan tersebut bisa terbebas dari masalah finansial.

"Kalau kita lihat sudut pandang dari sisi positifnya ya, untuk orang yang memilih child free, dia tidak direpotkan dengan faktor finansial untuk biaya sekolah anak dan lainnya," katanya dalam wawancara bersama Okezone Health.

Kemudian pasangan yang memilih untuk child free juga dapat fokus ke karirnya masing-masing. Sehingga tanpa adanya beban untuk mengasuh serta memikirkan kebutuhan anak yang belum terpenuhi.

Lalu apa sih dampak childfree bagi organ reproduksi wanita?

Dokter Boy Abidin menjelaskan, kalau orang menikah namun memilih childfree ada risikonya. Bisa jadi berpengaruh pada sistem dan alat reproduksi si wanita.

