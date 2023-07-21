7 Obat Alami Untuk Mengatasi Asam Urat, Salah Satunya Kunyit!

PUNYA penyakit asam urat memang tidak nyaman, apalagi jika sedang kumat. Sendi tangan dan kaki terasa nyeri dan pegal.

Guna mengatasi asam urat bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya, dengan beberapa obat alami yang terbilang aman untuk dikonsumsi.

Obat alami untuk mengatasi asam urat hanya bisa dikonsumsi sebagai terapi komplementer atau tambahan untuk meredakan beberapa gejalanya.

Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai macam obat alami untuk mengatasi asam urat berikut ini, apalagi cukup mudah untuk ditemukan di sekitar Anda.

Nah, dikutip dari The Healthy, berikut obat alami untuk mengatasi asam urat yang bisa kamu coba,

1. Jahe

Dikutip dari Natural Chemist, kamu bisa menambahkan jahe di masakanmu atau makan sedikit secara mentah setiap hari. Apalagi memang jahe punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya untuk mengobati inflamasi pada sendi akibat asam urat.

2. Kunyit

Kunyit bisa meringankan gejala asam urat. Apalagi kunyit mengandung curcumin yang dapat mengatasi nyeri yang dirasakan ketika terkena asam urat, karena kandungan ini merupakan anti-inflamasi yang sangat bagus. Kamu bisa mengkonsumsi kunyit hangat guna meredakan inflamasi dan mengurangi rasa sakit akibat asam urat kambuh.

3. Biji Seledri

Biji seledri menjadi obat herbal yang juga cukup ampuh untuk penderita asam urat. Bahkan, penelitian dari Molecular Medicine Reports pada 2019 mengungkapkan bahwa ekstrak biji seledri memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang bermanfaat bagi penderita asam urat.

Pembengkakan di sekitar sendi akibat peradangan penyakit asam urat bisa diatasi dengan ekstak biji seledri. Sebab biji seledri mengandung luteolin dan 3-n-butylphthalide (3nB), yang sudah terbukti bermanfaat untuk mengatasi peradangan dan mengendalikan produksi asam urat.

4. Apel

Konsumsi apel bisa meringankan penyakit asam urat. Apalagi apel mengandung asam malat yang bisa mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri akibat asam urat. Asam malat menjadikan apel salah satu obat alami yang cocok dikonsumi.

