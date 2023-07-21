Apa Itu Aspartam, Disebut WHO Bisa Menyebabkan Kanker

BELUM lama ini WHO menyatakan pemanis buatan, aspartam berpotensi menyebabkan kanker. Aspartam adalah bahan pemanis buatan yang mengandung dua asam amino, fenilalanin dan asam aspartat.

Pada 14 Juli, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC) dari Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan aspartam mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia untuk pertama kalinya.

Terlepas dari risiko kesehatannya, WHO mencatat ada bukti terbatas bahwa aspartam dapat menyebabkan kanker dan mencantumkan pemanis tersebut sebagai karsinogen Kelas 2B.

Dilansir dari Medical News Today, Komite Pakar Gabungan WHO untuk Aditif Makanan (JECFA) menegaskan kembali batas aspartame harian yang dapat diterima sebesar 40 miligram untuk setiap kilogram berat badan.

Aspartam biasa ditemukan pada produk berikut ini:

-Minuman kaleng

-Kopi dan teh instan

-Puding atau produk susu

Aspartam merupakan pemanis buatan yang banyak digunakan pada berbagai produk makanan dan minuman sejak tahun 1980-an. Sejak 1981, regulator WHO mengatakan aspartam aman dalam batas harian yang diterima. Demikian pula, risiko kesehatan aspartam mungkin bergantung pada seberapa banyak dan seberapa sering dikonsumsi.

