Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Itu Aspartam, Disebut WHO Bisa Menyebabkan Kanker

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:46 WIB
Apa Itu Aspartam, Disebut WHO Bisa Menyebabkan Kanker
Aspartam (Foto: People)
A
A
A

BELUM lama ini WHO menyatakan pemanis buatan, aspartam berpotensi menyebabkan kanker. Aspartam adalah bahan pemanis buatan yang mengandung dua asam amino, fenilalanin dan asam aspartat.

Pada 14 Juli, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC) dari Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan aspartam mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia untuk pertama kalinya.

 aspartam

Terlepas dari risiko kesehatannya, WHO mencatat ada bukti terbatas bahwa aspartam dapat menyebabkan kanker dan mencantumkan pemanis tersebut sebagai karsinogen Kelas 2B.

Dilansir dari Medical News Today, Komite Pakar Gabungan WHO untuk Aditif Makanan (JECFA) menegaskan kembali batas aspartame harian yang dapat diterima sebesar 40 miligram untuk setiap kilogram berat badan.

Aspartam biasa ditemukan pada produk berikut ini:

-Minuman kaleng

-Kopi dan teh instan

-Puding atau produk susu

 BACA JUGA:

Aspartam merupakan pemanis buatan yang banyak digunakan pada berbagai produk makanan dan minuman sejak tahun 1980-an. Sejak 1981, regulator WHO mengatakan aspartam aman dalam batas harian yang diterima. Demikian pula, risiko kesehatan aspartam mungkin bergantung pada seberapa banyak dan seberapa sering dikonsumsi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement