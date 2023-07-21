4 Tanda Kecemasan Sudah Bermasalah, Jangan Diabaikan!

SELAMA ini banyak orang yang mengalami kecemasan berlebihan. Mereka sering merasa galau terutama pada malam hari hingga tak bisa tidur.

Sebenarnya cemas merupakan salah satu bentuk emosi yang normal. Seperti halnya perasaan sedih, senang, takut, atau khawatir.

Kecemasan adalah emosi yang akan manusia alami terus-menerus sepanjang hidup. Cemas saat dapat tekanan pekerjaan, baru saja menikah, baru pindah rumah, adalah tipe rasa cemas yang normal.

Namun ada titik saat kecemasan lebih dari sekedar perasaan, menganggu kehidupan kita sehari-hari dan akhirnya menjadi masalah.

Diungkap Rachel Rowe, Regional Lead Occupational Therapist di Cygnet Health Care, ketika seseorang mulai merasakan kecemasan secara teratur dalam keseharian, (padahal kehidupan sehari-hari dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Maka saat inilah kecemasan tersebut berubah menjadi masalah.

Dokter Gbolagade Akintomide, Konsultan Psikiater di Cygnet Health Care, menjelaskan, gejala kecemasan dapat dikategorikan menjadi empat komponen. Setiap orang akan memiliki campuran gejala dari masing-masing komponen, tergantung jenis kecemasan atau penyebab kecemasan tersebut.

Dikutip dari The Sun, empat tanda Anda mengalami kecemasan yang menganggu.

1. Emosional: Perasaan emosional, yang mencakup rasa takut atau bahaya yang akan segera terjadi, sulit konsentrasi, timbul perasaan dihakimi atau sedang diamati, merasa bahwa dunia sedang mempercepat atau memperlambat, tidak bisa berhenti merasa khawatir atau bahwa hal buruk akan terjadi jika diri kita berhenti khawatir, mudah tersinggung, dan peka terhadap kebisingan.

2. Kognitif (pemikiran): Bisa melibatkan kekhawatiran tentang hal yang tidak spesifik, antisipasi yang menakutkan atau ketakutan yang terburuk, khawatir kehilangan kontrol atas sesuatu dan khawatir akan dipermalukan.