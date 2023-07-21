Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk 5 Bahaya Kebanyakan Minum Obat, Salah Satunya Hilang Ingatan!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:47 WIB
Obat (Foto: BBC)
SAAT minum obat, tidak boleh berlebih karena berbagaya bagi tubuh. Minum obat sebaiknya sesuai dengan aturan dan jangan kebanyakan. Bahkan beberapa orang mengandalkan obat untuk meringankan kondisi yang mengganggu atau mengancam kesehatan mereka.

Namun, kombinasi kimia dalam obat-obatan dapat menyebabkan efek samping yang terkadang berbahaya. Risiko buruk Kebanyakan minum obat ini bisa menyebabkan overdosis.

 obat

Overdosis adalah keracunan akibat obat yang melebihi dosis yang bisa di terima oleh tubuh. Penting untuk diingat bahwa tidak semua overdosis berakibat fatal atau mengancam nyawa, namun tindakan medis harus dilakukan jika overdosis terjadi.

Berikut 5 bahaya kebanyakan minum obat dikutip dari Betterhealth, apa saja?

1. Urin berwarna biru

Sangat mengejutkan bukan kalau tiba-tiba menemukan cairan biru di limbah toilet? beberapa obat dapat menyebabkan urin berwarna biru, termasuk amitriptyline antidepresan, obat penghilang rasa sakit indometasin (Indocin) dan propofol anestesi (Diprivan). Warna biru berasal dari warna buatan yang ada di obat.

2. Hilang Ingatan

Kehilangan ingatan jangka pendek juga dapat terjadi setelah kebanyakan minum obat tertentu. Beberapa jenis obat yang memberikan efek samping ini adalah obat seperti obat penenang dan obat tidur.

3. Halusinasi

Beberapa pasien mengeluhkan halusinasi dan bahkan upaya bunuh diri saat mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak.

Halaman:
1 2
      
