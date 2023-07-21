Anak Muda Kena Asam Urat, Simak 4 Gejalanya

KINI semakin banyak anak muda yang terkena asam urat. Apalagi, gaya hidup generasi milenial semakin mudah dan sering mager, sehingga bisa saja kena asam urat di usia muda.

Lantas, apa saja gejala kena asam urat di usia muda? Berikut diantaranya, dilansir dari anlene health, apa saja ya?

1. Nyeri di beberapa bagian sendi

Beberapa orang dengan usia muda, umumnya akan merasakan beberapa gejala berupa nyeri di salah satu atau beberapa bagian sendi. Mulai dari bagian jempol kaki, lutut, atau pergelangan kaki.

Rasa nyeri tersebut tidak terjadi setiap waktu. Dalam banyak kasus, nyeri sendi mulai terasa di waktu pagi. Rasa nyeri yang dirasakan akan semakin parah selama 4-12 jam pertama.

Bahkan setelah rasa sakitnya hilang, masih ada sisa-sisa yang tertinggal, seperti sensasi tidak nyaman di area persendian.

2. Bengkak di bagian sendi

Terkadang, di bagian tersebut tak hanya timbul rasa nyeri, namun juga menjadi bengkak. Hal ini karena adanya pengkristalan di area sendi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi. Kristal yang terbentuk umumnya kecil.

Namun, kristal-kristal tersebut memiliki sisi-sisi tajam dan keras hingga berpotensi melukai sekitarnya.

Biasanya, serangan pada sendi ini dapat hilang dalam beberapa hari, tetapi dapat kembali lagi dari waktu ke waktu.

