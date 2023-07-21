Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Hemofilia Bisa Menyebabkan Disabilitas?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:18 WIB
Apa Benar Hemofilia Bisa Menyebabkan Disabilitas?
Hemofilia (Foto: Verywell health)
A
A
A

HEMOFILIA merupakan penyakit gangguan pembekuan darah genetik yang disebabkan oleh kurangnya faktor pembekuan darah dalam tubuh. Gejala hemofilia di antaranya pendarahan pada luka yang sulit berhenti, mudah memar, hingga nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut.

Lalu apakah hemofilia bisa menyebabkan disablitas?

 disabilitas

Dokter Spesialis Anak Subspesialisasi Hematologi Onkologi dari RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr. dr. Novie Amalia Chozie, SpA(K) mengatakan, pasien hemofilia bisa mengalami disabilitas jika pendarahan di sendi atau otot tidak diatasi dengan sempurna.

"Disabilitas itu terjadi kalau pendarahan di sendi atau di otot tidak diatasi dengan sempurna, sehingga lama-lama bisa menjadi rusak sendi atau ototnya," kata Dokter Novie.

Menurut Dokter Novie, disabilitas lebih banyak terjadi pada pasien hemofilia dengan derajat berat. Meski demikian, kondisi tersebut juga tetap bisa terjadi pada semua derajat hemofilia.

"Pada yang ringan bisa, kalau dia tidak mendapatkan terapi yang benar. Tapi memang risikonya lebih besar pada yang berat," ujar Novie.

Dikutip dari Antara, Dokter Novie menjelaskan, ada dua hal yang dapat mempercepat pasien hemofilia mengalami disabilitas, yakni dari sudut pasien dan dari sudut penanganan yang didapatkan.

Dari sudut pasien, menurutnya, selain derajat penyakit, ketidakpatuhan pasien dalam berobat serta aktivitas yang dilakukan pasien juga dapat mempercepat terjadinya disabilitas.

"Kadang-kadang kita sudah memberikan edukasi misalnya harus disuntik setiap 12 jam, tapi saya tahu anak-anak banyak yang enggak mau disuntik dua kali sehari, maunya sekali saja. Atau misalnya disuruh istirahat dulu, jangan dulu dipakai jalan kakinya. Tapi namanya anak-anak, susah, tetap lari ke sana-sini," katanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173945//pemerintah-CO42_large.jpg
Viral Kasus Keracunan, MBG Beri Gizi Seimbang untuk Anak Berkebutuhan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924//difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165958//pemerintah-3eQp_large.jpg
Indonesia Gelar MHQ Internasional Penyandang Disabilitas, Pertama dalam Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499//pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155824//kecelakaan-W2Fm_large.jpg
Tragis! Kakek Disabilitas Tewas Kecelakaan saat Hindari Pelajar Menyeberang di ‘Jalur Neraka’ Cilincing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement