HOME WOMEN HEALTH

Ternyata Ini Penyebab Tubuh Kurus tapi Kena Kolesterol Tinggi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:16 WIB
Ternyata Ini Penyebab Tubuh Kurus tapi Kena Kolesterol Tinggi
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PENYEBAB tubuh kurus tapi kena kolesterol tinggi akan menjadi informasi yang menarik untuk dibahas. Kolesterol tinggi menjadi salah satu silent killer yang harus Anda waspadai.

Pasalnya, jika kolesterol tinggi tak terdeteksi sejak dini dapat mengakibatkan sejumlah penyakit serius. Menariknya, ada kesalahpahaman mengenai konsep kolesterol tinggi yang dianggap hanya menyerang orang dengan berat badan berlebih. Padahal, orang kurus juga bisa mengidap kolesterol tinggi.

Penyebab tubuh kurus tapi kena kolesterol tinggi pun masih banyak yang belum tahu.

Dilansir dari Healthline, direktur kardiologi preventif di CHG Medical Center, Ilinois, Peter Toth mengatakan jika kolesterol tinggi tidak membedakan tipe tubuh. Baik itu kurus atau gemuk, tidak akan akan menentukan apakah seseorang terkena kolesterol tinggi atau trigliserida tinggi.

Lebih lanjut lagi, Trot mengatakan jika orang kurus mungkin menganggap diri mereka tidak berisiko terkena kolesterol tinggi. Karena itulah mereka tidak mengindahkan gaya hidup sehat.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa faktor yang bisa menyebabkan orang kurus dapat memiliki kolesterol tinggi.

Halaman:
1 2 3
      
