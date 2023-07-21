Apakah Mentimun Dapat Menurunkan Kolesterol? Cek Faktanya di Sini

BEBERAPA manfaat mentimun dapat menurunkan kolesterol tinggi bisa dicoba bagi Anda yang ingin hidup sehat. Saat ini timun memiliki kandungan air dalam untuk menurunkan kadar kolesterol.

Adapun, kandungan air dan serat membantu meningkatkan hidrasi tubuh dan penurunan berat badan.

Melansir Times of Indiana, mentimun dapat menurunkan kolesterol karena mengandung tinggi pektin sejenis serat alami. Lalu mengandung sterol seperti beta sitosterol yang diyakini dapat mencegah peningkatan kadar kolesterol jahat LDL.

Selain itu, penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, menemukan bahwa mentimun dapat menurunkan kolesterol disebabkan kandungan flavonoidnya yang bisa menurunkan penyerapan kolesterol pada asam empedu di dalam usus halus.

Selain itu, kandungan serat dalam mentimun membantu mengikat kolesterol dan mengeluarkannya mellaui sistem pencernaan. Dengan demikian, konsumsi mentimun secara rutin bermanfaat menjaga keseimbangan kolesterol dalam darah.