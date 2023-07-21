Menkes Ungkap Tradisi Perundungan di Kalangan Mahasiswa Kedokteran Berlangsung Puluhan Tahun!

MENTERI Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) siap menindak tegas praktek bullying atau perundungan di lingkungan mahasiswa kedokteran. Apalagi tradisi perundungan ini berjalan selama puluhan tahun lamanya.

"Praktek bullying ini sudah lama dan akan kami hilangkan," kata Menkes Budi dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan.

Menkes Budi mengatakan, pihaknya akan menghapus praktek bullying tersebut sehingga tidak akan lagi ada calon-calon dokter yang mendapatkan perlakuan semena-mena dari para seniornya. Menurutnya, pemicu terjadinya perundungan calon dokter spesialis karena stres.

Kemudian Menkes Budi mengungkapkan, berawal dari video yang tersebar di sebuah rumah sakit . Dalam unggahan itu memperlihatkan tindakan kasar yang dilakukan oleh sejumlah dokter yang ternyata korban adalah peserta pendidikan kedokteran.

Praktek perundungan ini semakin terkuak, baik dokter umum maupun pendidikan dokter spesialis. Maka hal ini menimbulkan banyak kerugian dari berbagai aspek.

