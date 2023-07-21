Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk, Apa Dampak Positif dan Negatif Childfree?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:23 WIB
Kenali Yuk, Apa Dampak Positif dan Negatif Childfree?
Childfree (Foto: TVO)
A
A
A

MEMBUAT keputusan childfree atau tidak memiliki anak di Indonesia hingga kini masih menjadi pro dan kontra. Di Indonesia sendiri hal tersebut masih dianggap tabu, sehingga perdebatan yang kerap muncul.

Lantas adakah keuntungan jika seseorang memilih untuk childfree?

 fenomena childfree

Menanggapi hal tersebut, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Abidin Sp.OG, Subsp F.E.R mengatakan, apabila ditinjau dari sisi positifnya pasangan yang memilih jalan tersebut bisa terbebas dari masalah finansial.

"Kalau kita lihat sudut pandang dari sisi positifnya ya, untuk orang yang memilih child free, dia tidak direpotkan dengan faktor finansial untuk biaya sekolah anak dan lainnya," katanya dalam wawancara bersama Okezone Health.

Kemudian pasangan yang memilih untuk child free juga dapat fokus ke karirnya masing-masing. Sehingga tanpa adanya beban untuk mengasuh serta memikirkan kebutuhan anak yang belum terpenuhi.

"Banyak lagi sisi positifnya, mungkin dia tidak perlu memiliki rumah yang luas dan macam-macam tidak perlu memikirkan stres," terangnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu adapun dampak buruk atau negatif bagi seseorang yang memilih child free. Dokter Boy bilang, bisa jadi berpengaruh pada sistem dan alat reproduksinya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
