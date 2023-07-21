Mengenal Apa Penyebab Asam Urat di Tangan dan Pengobatannya?

APA penyebab asam urat di tangan dan cara pengobatannya akan dibahas pada artikel kali ini. Secara alami, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi sendiri oleh tubuh.

Namun, asam urat juga bisa menjadi penyakit. Penyakit asam urat bahkan menjadi salah satu kondisi medis yang sering dialami oleh orang-orang dari berbagai jenis usia. Umumnya penyakit ini akan menyerang semua sendi di dalam tubuh, tak terkecuali lutut, pergelangan kaki, hingga tangan.

Lantas, apa penyebab asam urat di tangan dan bagaimana cara pengobatannya?

Melansir dari laman American Society for Surgery of the Hands, Kamis (20/7/2023) penyakit asam urat pada tangan adalah gejala dari kondisi medis yang dikenal sebagai gout.

Gout adalah bentuk dari arthritis yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi dan jaringan sekitarnya. Pada kasus asam urat pada tangan, sendi-sendi tangan yang terkenadampaknya dan dapat menyebabkan nyeri, bengkak, kemerahan, serta ketidaknyamanan pada bagian tangan tersebut.