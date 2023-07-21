Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Penyakit Kulit yang Diidap Selamanya, Salah Satunya Psoriasis

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:41 WIB
5 Penyakit Kulit yang Diidap Selamanya, Salah Satunya Psoriasis
Penyakit kulit (Foto: Self)
A
A
A

TERDAPAT sejumlah penyakit kulit yang diidap penderitanya untuk selamanya. Namun kadang pengidapnya malah tak menyadarinya.

Terus, apa saja yang termasuk ke dalam penyakit kulit abadi tersebut?

Apakah Anda memiliki salah satunya? simak penjelasannya dikutip dari Medical News Today.

 tahi lalat

1. Tahi lalat

Pertumbuhan yang terbentuk ketika sel-sel kulit berkumpul bersama dengan jaringan di sekitarnya. Meskipun tidak berbahaya, namun tahi lalat perlu diperhatikan apabila mengalami perubahan ukuran dan bentuk karena berisiko menyebabkan kanker kulit.

2. Rosacea

Ini disebut yang paling sering menyebabkan kemerahan pada wajah. Pada orang dengan kulit gelap, area yang terkena mungkin lebih gelap dan lebih hangat daripada kulit di sekitarnya. Tidak ada obat yang diketahui untuk rosacea, namun untuk gejalanya bisa diobati dengan penggunaan obat antiinflamasi topikal atau oral.

 BACA JUGA:

3. Psoriasis

Psoriasis adalah gangguan autoimun. Gejala biasanya termasuk bercak gatal pada kulit dengan penampilan yang tidak biasa. Area kulit yang terkena psoriasis bisa bervariasi dalam ukuran dan tingkat keparahannya. Pada orang dengan kulit putih, area yang terkena biasanya berwarna merah atau merah muda dengan sisik putih. Orang dengan kulit yang lebih gelap, bisa saja bercaknya warna ungu, abu-abu, atau coklat tua. Gejalanya bisa diobati dengan melakukan perawatan kulit atau menggunakan beberapa obat seperti salep kulit.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151541//kurap-cjQM_large.jpg
Langsung Pakai Baju Baru Akan Terkena Kurap, Mitos atau Fakta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/612/3146330//stress-RCKX_large.jpg
Stres Kerja Picu Penyakit Kulit hingga Autoimun, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/481/3132369//viral_pria_terkena_penyakit_kulit_imbas_tak_cuci_baju_thrifting_bikin_netizen_waspada-yIMx_large.jpg
Viral Pria Terkena Penyakit Kulit Imbas Tak Cuci Baju Thrifting, Bikin Netizen Waspada
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement