5 Penyakit Kulit yang Diidap Selamanya, Salah Satunya Psoriasis

TERDAPAT sejumlah penyakit kulit yang diidap penderitanya untuk selamanya. Namun kadang pengidapnya malah tak menyadarinya.

Terus, apa saja yang termasuk ke dalam penyakit kulit abadi tersebut?

Apakah Anda memiliki salah satunya? simak penjelasannya dikutip dari Medical News Today.

1. Tahi lalat

Pertumbuhan yang terbentuk ketika sel-sel kulit berkumpul bersama dengan jaringan di sekitarnya. Meskipun tidak berbahaya, namun tahi lalat perlu diperhatikan apabila mengalami perubahan ukuran dan bentuk karena berisiko menyebabkan kanker kulit.

2. Rosacea

Ini disebut yang paling sering menyebabkan kemerahan pada wajah. Pada orang dengan kulit gelap, area yang terkena mungkin lebih gelap dan lebih hangat daripada kulit di sekitarnya. Tidak ada obat yang diketahui untuk rosacea, namun untuk gejalanya bisa diobati dengan penggunaan obat antiinflamasi topikal atau oral.

BACA JUGA:

3. Psoriasis

Psoriasis adalah gangguan autoimun. Gejala biasanya termasuk bercak gatal pada kulit dengan penampilan yang tidak biasa. Area kulit yang terkena psoriasis bisa bervariasi dalam ukuran dan tingkat keparahannya. Pada orang dengan kulit putih, area yang terkena biasanya berwarna merah atau merah muda dengan sisik putih. Orang dengan kulit yang lebih gelap, bisa saja bercaknya warna ungu, abu-abu, atau coklat tua. Gejalanya bisa diobati dengan melakukan perawatan kulit atau menggunakan beberapa obat seperti salep kulit.

BACA JUGA: