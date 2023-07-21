Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Boy Ungkap Risiko Sistem Reproduksi Wanita yang Memilih Childfree

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:44 WIB
Dokter Boy Ungkap Risiko Sistem Reproduksi Wanita yang Memilih <i>Childfree</i>
dr. Boy Abidin, Sp.OG (Foto: Okezone TV)
SEBAGIAN orang atau pasangan suami-istri ada yang lebih memilih untuk childfree atau memutuskan tidak memiliki anak.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Abidin Sp.OG, Subsp F.E.R mengatakan, pada dasarnya ada beberapa alasan mengapa orang yang lebih memilih childfree, meskipun menimbulkan pro dan kontra.

"Ada yang ingin tetap awet muda, ada juga yang enggak pusing soal pengeluaran finansial," katanya dalam wawancara bersama Okezone Health, Kamis (20/7/2023).

Terlepas dari pilihan masing-masing orang, jika dilihat dari segi aspek kesehatan. Ternyata tahukah Anda, bahwa ini akan memengaruhi sistem reproduksi wanita hingga berisiko terkena kanker?

Diungkap dokter Boy, sangat menyayangkan apabila seseorang memilih tidak memiliki anak. Sementara banyak orang yang mendambakan kehadiran buah hati, namun tidak bisa.

"Nah bagi Anda Okezoners yang sebenarnya sudah bisa memiliki anak, dan memutuskan untuk tidak memiliki anak maka ini rugi untuk Anda sendiri," terangnya.

Halaman:
1 2 3
      
