HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Horor di Tuban Cocok buat Uji Nyali, Berani Datang?

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |21:03 WIB
5 Tempat Wisata Horor di Tuban Cocok buat Uji Nyali, Berani Datang?
Pantai Nglirip, salah satu destinasi wisata horor di Tuban, Jawa Timur (Foto: Instagram/@mohammadkhafid16)
A
A
A

ADA sejumlah tempat wisata horor di Tuban, Jawa Timur yang bisa jadi destinasi menarik bagi mereka yang ingin menguji keberanian.

Namun, beberapa tempat wisata ini menyimpan kisah horor yang membuat bulu kuduk berdiri.

Banyak wisatawan datang ke tempat ini untuk merasakan keindahan sekaligus suasana mistis yang ada.

Tempat wisata horor ini cocok bagi wisatawan yang menyukai destinasi wisata menantang.

Berikut Okezone rangkumkan 5 tempat wisata horor di Tuban, Jawa Timur;

1. Pantai Boom

Dahulu kala Pantai Boom Tuban, Jawa Timur menjadi tempat keluar masuknya perdagangan pada zaman Majapahit.

Seiring perkembangan jaman, pantai ini disulap menjadi tempat wisata keluarga yang mengasyikan dengan pemandangan indah.

Infografis Fakta Hutan Aokigahara

Pantai Boom memiliki mitos barang siapa pasangan yang datang ke pantai tersebut dan bersikap buruk maka hubungannya akan berantakan. Untuk itu, sepasang kekasih baiknya menjaga perilaku saat berlibur ke pantai ini.

2. Pemandian Bektiharjo

Tempat wisata horor di Tuban selanjutnya adalah Pemandian Bektiharjo. Pemandian ini sangat unik karena bentuknya seperti kolam renang, tetapi airnya berasa dari mata air murni.

Masyarakat sekitar mempercapai Pemandian Bektiharjo memiliki sebuah mitos mengerikan. Mitos tersebut menceritakan barang siapa mengambil barang milik orang lain di Pemandian Bektiharjo maka akan terkena musibah.

3. Air Terjun Nglirip

Masyarakat Tuban tidak asing dengan tempat wisata Air Terjun Nglirip. Air terjun ini memiliki panorama menakjubkan dengan mata air menyegarkan. Sehingga banyak wisatawan datang untuk berenang dan berfoto ria di Air Terjun Nglirip.

Pada malam hari Air Terjun Nglirip tampak mencekam dan menyeramkan. Berdasarkan cerita masyarakat, air terjun ini menjadi pemandian makhluk halus pada malam hari.

Halaman:
1 2
      
