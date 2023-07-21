Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah 4 Risiko jika Wanita Solo Traveling, Nomor 1 Nyawa Bisa Terancam

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |02:01 WIB
Inilah 4 Risiko jika Wanita Solo Traveling, Nomor 1 Nyawa Bisa Terancam
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

KEGIATAN solo traveling atau pergi liburan seorang diri, nampaknya menjadi salah satu tren bagi sebagian orang.

Di mana Anda akan bepergian tanpa kawan saat jalan-jalan, hal ini pun dinilai baik untuk memulihkan jiwa.

Akan tetapi tahukah Anda, jika solo traveling tidak selalu menyenangkan lho. Terdapat beberapa risiko yang mungkin akan diterima dan dihadapi, saat bepergian sendirian.

Mulai dari mengancam keselamatan, hingga merasa kesepian. Terlebih bagi wanita, banyak hal yang perlu diwaspadai.

Berikut Okezone rangkumkan 4 risiko yang mungkin dihadapi ketika seorang wanita melakukan solo traveling;

1. Risiko keamanan

Risiko keamanan jadi salah ancaman bagi perempuan yang memutuskan untuk solo traveling.

Infografis Tren Traveling 2023

Apalagi jika pergi ke kawasan yang rawan akan aksi kekerasan, pelecehan seksual hingga tindak kriminal lainnya, maka hal tersebut harus lebih ditingkatkan kewaspadaannya.

Oleh karena itu agar Anda terhindar dari kejahatan saat solo traveling, diusahakan untuk mengenal lebih dulu daerah atau negara yang akan jadi tujuan solo traveling. Pasalnya, aksi kejahatan tak jarang berakhir dengan kematian.

2. Kesepian

Sebagian orang memilih solo traveling untuk healing, dan menjauhi segala aktivitas padat yang membuat stres. Namun ternyata tak selamanya bepergian sendirian itu menyenangkan, lho.

Sebagian solo traveler akan merasakan kesepian, ketika sedang pergi liburan. Di mana tidak ada seseorang untuk berbagi cerita, hingga diskusi saat sendirian di tempat wisata.

Halaman:
1 2
      
