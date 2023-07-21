Kocak! Penumpang Bawa Boarding Pass Ukuran Jumbo, Besarnya 16 Kali Kertas A4

Kertas boarding pass raksasa milik seorang penumpang Ryanair di Bandara Dublin (Foto: TikTok/@leebonnie2707)

SEORANG penumpang pesawat Ryanair tiba-tiba jadi bahan tertawaan orang-orang di bandara.

Pasalnya, ia membawa kertas boarding pass berukuran A0 (84,1 cm x 118,9 cm) atau sekitar 16 kali ukuran kertas A4.

Saking besarnya, pria itu sampai melipat beberapa kali kertas tersebut untuk dimasukkan ke ranselnya.

Di awal video menunjukkan sekelompok temannya telah siap memindai kartu masuk mereka.

Namun, salah satu pria mengeluarkan selembar kertas terlipat dari ranselnya dan memberikannya kepada seorang teman dan di saat bersamaan semua orang justru tertawa terbahak-bahak.

Kertas itu rupanya sengaja diprint-kan oleh temannya dengan ukuran super jumbo. Klip yang diunggah oleh akun TikTok @leebonnie 2707 itu pun dibanjiri komentar sesama TikTokers.