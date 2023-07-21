Viral Jualan Sate Gagak di Tengah Hutan, Pria Ini Didatangi Kuntilanak Merah hingga Sosok Kepala Buntung

BERBAGAI cara diambil orang yang ingin kaya raya dengan cara instan. Melakoni ilmu pesugihan ialah salah satunya.

Pesugihan sendiri banyak macamnya, mulai pelihara tuyul, babi ngepet hingga berjualan sate gagak di hutan tengah malam.

Nah, kali ini salah satu praktik pesugihan itu coba dipraktikkan oleh seorang pegiat supranatural melalui rekaman video yang diunggahnya ke Instagram. Ia pun menjatuhkan pilihan kepada pesugihan sate gagak.

Dalam video yang diunggah oleh akun @mistisdunia, seorang pria nekat berjualan sate gagak di kawasan hutan Larangan, Pati, Jawa Tengah saat tengah malam. Ia ingin membuktikan mitos adanya pasar gaib di hutan tersebut.

Di awal klip terlihat beberapa tusuk sate gagak beralaskan dedaunan digelar di atas tanah. Di sekitarnya juga terlihat wadah batok kelapa dan sejumlah lilin sebagai alat penerangan.

Tak berselang lama, suasana horor mulai terasa. Berbagai penampakan makhluk halus, mulai kuntilanak putih, merah, hantu berwajah rusak hingga sosok kepala buntung satu persatu menampakkan diri di sekitar lapak sate gagak tadi. Si perekam video yang berbekal senter itu pun kaget bukan main dan berteriak ketakutan.