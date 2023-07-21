Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Jualan Sate Gagak di Tengah Hutan, Pria Ini Didatangi Kuntilanak Merah hingga Sosok Kepala Buntung

Prisca Arianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |19:30 WIB
Viral Jualan Sate Gagak di Tengah Hutan, Pria Ini Didatangi Kuntilanak Merah hingga Sosok Kepala Buntung
Pesugihan sate gagak (Foto: Instagram/@mistisdunia)
A
A
A

BERBAGAI cara diambil orang yang ingin kaya raya dengan cara instan. Melakoni ilmu pesugihan ialah salah satunya.

Pesugihan sendiri banyak macamnya, mulai pelihara tuyul, babi ngepet hingga berjualan sate gagak di hutan tengah malam.

Nah, kali ini salah satu praktik pesugihan itu coba dipraktikkan oleh seorang pegiat supranatural melalui rekaman video yang diunggahnya ke Instagram. Ia pun menjatuhkan pilihan kepada pesugihan sate gagak.

Dalam video yang diunggah oleh akun @mistisdunia, seorang pria nekat berjualan sate gagak di kawasan hutan Larangan, Pati, Jawa Tengah saat tengah malam. Ia ingin membuktikan mitos adanya pasar gaib di hutan tersebut.

Infografis Kota Pontianak

Di awal klip terlihat beberapa tusuk sate gagak beralaskan dedaunan digelar di atas tanah. Di sekitarnya juga terlihat wadah batok kelapa dan sejumlah lilin sebagai alat penerangan.

Tak berselang lama, suasana horor mulai terasa. Berbagai penampakan makhluk halus, mulai kuntilanak putih, merah, hantu berwajah rusak hingga sosok kepala buntung satu persatu menampakkan diri di sekitar lapak sate gagak tadi. Si perekam video yang berbekal senter itu pun kaget bukan main dan berteriak ketakutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181572/sabrina-sxWz_large.jpg
Berapa Usia Sabrina Alatas? Ini Profil Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181548/viral-MGV5_large.jpg
Viral Emak-Emak Live di Samping Jenazah Suami, Netizen: Ditunggu Livenya di Liang Lahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181456/sahroni-Iwgq_large.jpg
Viral Sahroni Ceritakan Kronologi Penjarahan tapi Malah Dihujat Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181379/sabrina-cxwC_large.jpg
Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181378/viral-LXVC_large.jpg
Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181381/raisa-ynqK_large.jpg
Viral! Video Masak Raisa Diduga Isyaratkan Perselingkuhan Hamish Daud
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement