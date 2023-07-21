Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Kenalan dengan Kenzo, Kapal Pinisi Pertama yang Berlayar di Danau Toba

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:01 WIB
Kapal Pinisi Kenzo (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
DESTINASI wisata Danau Toba di Sumatera Utara akan dilengkapi dengan kapal pinisi untuk pertama kalinya. Kapal yang bernama Pinisi Kenzo itu direncanakan bakal berlayar pada Agustus 2023.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekrat/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi hadirnya Pinisi Kenzo sebagai wisata pinisi pertama di Danau Toba.

“Jadi ini (pinisi) pertama yang akan beroperasi di kawasan wisata Danau Toba. Dan ini adalah fasilitas yang mudah kita temui seperti live on board di beberapa destinasi lain,” ungkap Sandi saat meninjau ruang terbuka publik, di Pantai Parapat dalam keterengan resminya.

Infografis Danau Toba

Hadirnya kapan pinisi sebagai mobilitas wisata di Danau Toba diharapkan dapat memberi rasa aman dan kenyamanan wisatawan saat mengelilingi danau. Mengingat ada berbagai alat keselamatan dan kapal juga dibuat lebih besar.

“Saya harapkan pinisi ini, walaupun dibangun dengan penuh kearifan lokal karena ada gorga (seni ukir/pahat batak Toba) dan juga beberapa ornamen yang melambangkan delapan kabupaten kota, namun juga kita pastikan keselamatannya menjadi utama dan kenyamanan buat wisatawan,” sambung dia.

Kapal pinisi memang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu wilayah yang memiliki destinasi wisata di atas air. Kapal jenis ini juga sudah ada di beberapa wilayah seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Halaman:
1 2
      
