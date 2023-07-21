Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Miris Pria Disetrum karena Bikin Keributan di Pesawat: Saya Merasa seperti Binatang!

Prisca Arianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:03 WIB
Kisah Miris Pria Disetrum karena Bikin Keributan di Pesawat: Saya Merasa seperti Binatang!
Bolic Malou, disetrum karena bikin keributan di pesawat Jetstar (Foto: Channel9)
A
A
A

SEORANG pria asal Melbourne, Australia, Bolic Malou terpaksa disetrum sebanyak tiga kali dalam penerbangan Jetstar. Hal itu dialaminya lantaran menolak duduk di kursi yang telah ditentukan pihak maskapai.

Malou disetrum sebanyak tiga kali oleh Polisi Federal Australia dalam penerbangan Jetstar. Malou awalnya menolak duduk di kursi yang telah ditentukan usai bertengkar dengan kekasihnya.

Pria yang berprofesi sebagai musisi kelahiran Sudan dan domisili di Melbourne ini dikenal sebagai Rockstar Bo La. Saat itu ia sedang menaiki penerbangan pulang dari Australia Barat pada beberapa waktu lalu.

Malou sempat bertengkar dengan rekannya di terminal bandara sehingga mendorongnya ke depan dalam antrean.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Wanita itu kemudian bertanya kepada staf maskapai apakah dia dan anak mereka dapat berpindah tempat duduk agar tidak lagi duduk bersama musisi dan permintaannya pun dikabulkan.

Saat menyadari keluarganya telah pindah tempat duduk, pria berusia 30 tahun itu juga pindah dan duduk bersama mereka serta menolak untuk berdiri kembali.

Tiga petugas dipanggil untuk membantu memindahkannya tetapi upaya untuk mengembalikan Malou ke kursi yang ditugaskan dengan cepat berubah menjadi penangkapan yang bergolak, sebagaimana yang direkam oleh sesama penumpang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement