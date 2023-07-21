Kisah Miris Pria Disetrum karena Bikin Keributan di Pesawat: Saya Merasa seperti Binatang!

SEORANG pria asal Melbourne, Australia, Bolic Malou terpaksa disetrum sebanyak tiga kali dalam penerbangan Jetstar. Hal itu dialaminya lantaran menolak duduk di kursi yang telah ditentukan pihak maskapai.

Malou disetrum sebanyak tiga kali oleh Polisi Federal Australia dalam penerbangan Jetstar. Malou awalnya menolak duduk di kursi yang telah ditentukan usai bertengkar dengan kekasihnya.

Pria yang berprofesi sebagai musisi kelahiran Sudan dan domisili di Melbourne ini dikenal sebagai Rockstar Bo La. Saat itu ia sedang menaiki penerbangan pulang dari Australia Barat pada beberapa waktu lalu.

Malou sempat bertengkar dengan rekannya di terminal bandara sehingga mendorongnya ke depan dalam antrean.

Wanita itu kemudian bertanya kepada staf maskapai apakah dia dan anak mereka dapat berpindah tempat duduk agar tidak lagi duduk bersama musisi dan permintaannya pun dikabulkan.

Saat menyadari keluarganya telah pindah tempat duduk, pria berusia 30 tahun itu juga pindah dan duduk bersama mereka serta menolak untuk berdiri kembali.

Tiga petugas dipanggil untuk membantu memindahkannya tetapi upaya untuk mengembalikan Malou ke kursi yang ditugaskan dengan cepat berubah menjadi penangkapan yang bergolak, sebagaimana yang direkam oleh sesama penumpang.