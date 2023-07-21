Dinyatakan Punah 3 Juta Tahun Silam, Benarkah Hiu Megalodon Masih Hidup di Palung Mariana?

BICARA hiu megalodon, tidak hanya soal hiu terbesar di dunia, namun juga hiu terbesar yang pernah hidup di muka bumi.

Hiu megalodon dapat tumbuh 15-18 meter panjangnya. Ukurannya ini lebih panjang tiga kali lipat dari hiu putih besar.

Meski telah lama mendominasi lautan hingga punah 3,6 juta tahun yang lalu, banyak spekulasi dan teori tentang keberadaan megalodon yang masih hidup di Palung Mariana.

Palung Mariana yang terletak di Samudera Pasifik merupakan palung terdalam di dunia. Kedalaman Palung Mariana sekitar 11.034 di bawah permukaan laut. Lingkungan ekstrem dan tekanan luar biasa membuat palung ini mencuri rasa ingin tahu ilmuwan.

Lantas benarkah hiu megalodon masih hidup di Palung Mariana hingga saat ini?

Rekaan bentuk hiu megalodon (Foto: Oliver E Demuth/Phys)

Mengutip Natural History Museum, hiu megalodon tidak hidup di Palung Mariana. Kemungkinan mereka sudah punah terlepas dari perkataan Discovery Channel di masa lalu. Jika megalodon masih ada mungkin mereka akan meninggalkan gigitan pada hewan besar lainnya.

Belum lagi megalodon merupakan spesies ikan air hangat tentu saja mereka tidak mampu bertahan hidup di perairan dalam yang dingin seperti Palung Mariana.

AZ Animal juga menjelaskan periode pendinginan lautan pada masa prasejarah menjadi faktor kematian megalodon.