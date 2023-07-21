Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dinyatakan Punah 3 Juta Tahun Silam, Benarkah Hiu Megalodon Masih Hidup di Palung Mariana?

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:02 WIB
Dinyatakan Punah 3 Juta Tahun Silam, Benarkah Hiu Megalodon Masih Hidup di Palung Mariana?
Ilustrasi (Foto: Alex Boersma/REUTERS)
A
A
A

BICARA hiu megalodon, tidak hanya soal hiu terbesar di dunia, namun juga hiu terbesar yang pernah hidup di muka bumi.

Hiu megalodon dapat tumbuh 15-18 meter panjangnya. Ukurannya ini lebih panjang tiga kali lipat dari hiu putih besar.

Meski telah lama mendominasi lautan hingga punah 3,6 juta tahun yang lalu, banyak spekulasi dan teori tentang keberadaan megalodon yang masih hidup di Palung Mariana.

Palung Mariana yang terletak di Samudera Pasifik merupakan palung terdalam di dunia. Kedalaman Palung Mariana sekitar 11.034 di bawah permukaan laut. Lingkungan ekstrem dan tekanan luar biasa membuat palung ini mencuri rasa ingin tahu ilmuwan.

Lantas benarkah hiu megalodon masih hidup di Palung Mariana hingga saat ini?

Kemungkinan Bentuk Hiu Megalodon

Rekaan bentuk hiu megalodon (Foto: Oliver E Demuth/Phys)

Mengutip Natural History Museum, hiu megalodon tidak hidup di Palung Mariana. Kemungkinan mereka sudah punah terlepas dari perkataan Discovery Channel di masa lalu. Jika megalodon masih ada mungkin mereka akan meninggalkan gigitan pada hewan besar lainnya.

Belum lagi megalodon merupakan spesies ikan air hangat tentu saja mereka tidak mampu bertahan hidup di perairan dalam yang dingin seperti Palung Mariana.

AZ Animal juga menjelaskan periode pendinginan lautan pada masa prasejarah menjadi faktor kematian megalodon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement