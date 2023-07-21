Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cerita di Balik Penamaan Tawangmangu, Destinasi Liburan Cantik di Kaki Gunung Lawu

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |04:03 WIB
Cerita di Balik Penamaan Tawangmangu, Destinasi Liburan Cantik di Kaki Gunung Lawu
Air terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com/Salman Mardira)
A
A
A

KECAMATAN Tawangmangu punya pemandangan alam yang indah. Terletak di kaki Gunung Lawu, Tawangmangu termasuk tujuan wisata yang populer di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Tawangmangu berasal dari kata Tawang dan Mangu artinya langit yang tinggi dan tempat yang nyaman.

Alkisah penamaan Tawangmangu bertidak lepas dari peran Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said yang juga pendiri Kadipaten Mangkunegaran.

Saat itu Raden Mas Said baru turun dari bukit setelah bertapa. Ia ingin pergi ke Sragen melewati kaki Gunung Lawu. Dalam perjalanan ia melihat ke arah timur menyaksikan keindahan Gunung Lawu yang besar. Disekitar puncak Gunung Lawu terdapat awan-awan kecil yang menutupi.

Sejenak Raden Mas Said terdiam dan merasa nyaman berada di tempat tersebut. Setelah mengamati keindahan Gunung Lawu, Raden Mas Said berkata bahwa ia menamai daerah tersebut dengan nama Tawangmangu.

 

Benar saja, hingga saat ini Tawangmangu menjadi objek wisata dengan pemandangan indah dan suasana yang nyaman. Berdiri 1200 mdpl membuat Tawangmangu memiliki udara yang sejuk.

Tawangmangu memiliki sejumlah tempat wisata tersohor seperti Grojogan Sewu dan taman ria Balaikambang.

Grojogan Sewu merupakan wisata air terjun sepanjang 81 m yang berada di dalam hutan. Lingkungan yang masih asri membuat Grojogan Sewu menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan, salah satunya adalah kera. Terdapat ratusan kera menyambut pengunjung yang sedang berwisata.

