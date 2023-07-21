Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Pangkas Rambut Sambil Liburan di Jepang? Yuk Cek Biayanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |02:01 WIB
Mau Pangkas Rambut Sambil Liburan di Jepang? Yuk Cek Biayanya
Salon pangkas rambut di Tokyo, Jepang. (Foto: TimeOut)
A
A
A

JEPANG termasuk negara favorit banyak orang untuk liburan. Ada banyak tempat wisata dan beragam atraksi yang bisa dinikmati di Negeri Sakura. Jepang juga termasuk salah satu kiblat fesyen di Asia.

Jika liburan ke Jepang kemudian ingin mencoba pangkas rambut di sana, tentu saja ada beberapa hal yang perlu traveler siapkan. Terutama sekali biaya. Tentu saja biayanya lebih mahal dibandingkan potong rambut di Indonesia.

 BACA JUGA:

Mengutip dari Tokyo Beauty Stars, industri kecantikan Jepang mengkategorikan salon potong rambut ke dalam tiga tingkatan berdasarkan harganya; murah, menengah, dan mewah.

 

Salon Murah

Salon murah di Jepang umumnya mematok harga pangkas rambut sekitar 980 yen-1.000 yen atau sekitar Rp100 ribuan. Jika ingin keramas, pengeringan, atau menata rambut harus bayar lagi.

 BACA JUGA:

Karena harganya yang lebih murah, salon-salon ini biasanya memiliki banyak pelanggan. Sehingga setiap pelanggan biasanya harus menunggu cukup lama. Tak hanya itu saja, agar pergantian pelanggan bisa cepat, tukang cukur biasanya tidak diperbolehkan menghabiskan waktu terlalu lama dengan pelanggan.

Biasanya salon seperti ini menjadi langganan sebagian besar laki-laki Jepang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
