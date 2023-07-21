Tanggal Tua Mau Liburan? Pakai Indodana-mu di Mister Aladin, Ada Cashback s.d 50% + Cicilan 0%

BURNOUT di kerjaan dan pengen liburan? Eits, tapi gajian masih lama. Untungnya, tanggal tua pun masih bisa liburan hemat kalau Anda transaksinya di Mister Aladin dan bayarnya pakai Indodana.

Kok bisa? Iya, soalnya lagi ada promo cashback s.d 50% + cicilan 0% yang berlaku untuk pemesanan hotel, serta tur dan aktivitas. Jadi, tanggal tua bukan lagi alasan untuk menunda liburan kalau ada aplikasi pay later seperti Indodana.

Soalnya, di aplikasi Indodana sendiri dapat memudahkan Anda untuk tetap mewujudkan impian liburan tanpa nunggu gajian. Selain itu, Mister Aladin juga selalu memberikan diskon sehingga liburan Anda pun jadi lebih hemat.

Buat yang belum punya aplikasinya, buruan deh download Indodana di Google Play Store maupun App Store. Cara pengajuan limitnya pun juga gampang banget, bisa dari mana saja selama smartphone Anda terkoneksi dengan internet.

Jangan lupa untuk memasukkan kode promo ya pada saat pemesanan, supaya Anda bisa dapat diskonnya. Untuk melihat kode promo serta syarat dan ketentuan lebih lanjut, silakan kunjungi laman berikut: https://www.misteraladin.com/promotions/indodanameijuli23.

Ajak juga teman-teman atau keluarga Anda ya, supaya liburannya jadi lebih seru dan berkesan. Ke mana pun liburannya, yang penting pesan hotel + tur dan aktivitasnya di Mister Aladin supaya nggak nguras kantong!