Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tanggal Tua Mau Liburan? Pakai Indodana-mu di Mister Aladin, Ada Cashback s.d 50% + Cicilan 0%

Salman Mardira , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:03 WIB
Tanggal Tua Mau Liburan? Pakai Indodana-mu di Mister Aladin, Ada Cashback s.d 50% + Cicilan 0%
Promo Indodana bersama Mister Aladin.
A
A
A

BURNOUT di kerjaan dan pengen liburan? Eits, tapi gajian masih lama. Untungnya, tanggal tua pun masih bisa liburan hemat kalau Anda transaksinya di Mister Aladin dan bayarnya pakai Indodana.

Kok bisa? Iya, soalnya lagi ada promo cashback s.d 50% + cicilan 0% yang berlaku untuk pemesanan hotel, serta tur dan aktivitas. Jadi, tanggal tua bukan lagi alasan untuk menunda liburan kalau ada aplikasi pay later seperti Indodana.

 BACA JUGA:

Soalnya, di aplikasi Indodana sendiri dapat memudahkan Anda untuk tetap mewujudkan impian liburan tanpa nunggu gajian. Selain itu, Mister Aladin juga selalu memberikan diskon sehingga liburan Anda pun jadi lebih hemat.

Buat yang belum punya aplikasinya, buruan deh download Indodana di Google Play Store maupun App Store. Cara pengajuan limitnya pun juga gampang banget, bisa dari mana saja selama smartphone Anda terkoneksi dengan internet.

 BACA JUGA:

Jangan lupa untuk memasukkan kode promo ya pada saat pemesanan, supaya Anda bisa dapat diskonnya. Untuk melihat kode promo serta syarat dan ketentuan lebih lanjut, silakan kunjungi laman berikut: https://www.misteraladin.com/promotions/indodanameijuli23.

Ajak juga teman-teman atau keluarga Anda ya, supaya liburannya jadi lebih seru dan berkesan. Ke mana pun liburannya, yang penting pesan hotel + tur dan aktivitasnya di Mister Aladin supaya nggak nguras kantong!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/406/3164058/aladintravel-ERJm_large.jpg
Bantuan Layanan Perjalanan Bisnis yang Selalu Siap Sedia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163802/mister_aladin-1f6q_large.jpg
Rencana Liburan Jadi Lebih Hemat: Diskon s/d Rp450.000 dan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/406/3163575/perjalanan_bisnis-lBfc_large.jpg
Strategi Memilih Hotel yang Mendukung Kelancaran Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/406/3162514/mister_aladin-neYg_large.jpg
Merancang Liburan Nyaman Tanpa Khawatir soal Biaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3162055/perjalanan_bisnis-j6nv_large.jpg
Perjalanan Udara sebagai Penghubung Peluang Bisnis Lintas Kota dan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/406/3161900/mister_aladin-0tI1_large.jpg
Solusi Cerdas Liburan Hemat dan Nyaman di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement