Viral Pemuda Sinjai Nikahi Gadis Polandia, Rombongan Keluarga Bule Duduk Lesehan Makan Kue Bikin Kagum

SEBUAH video pernikahan pemuda asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan gadis Polandia viral di media sosial.

Gadis yang diketahui bernama Weronika Kuras itu bahkan memboyong 27 anggota keluarganya untuk menyaksikan momen bersejarah itu di Sinjai.

Randi Guntur (39), pria asal Dusun Laiya, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Sinjai mengenal Weronika pertama kali di Bali. Cinta di antara kedua insan beda benua itu lantas bersemi di Pulau Dewata.

Weronika Kuras (Foto: TikTok/@sanggartekolampesinjai)

Pada video yang dibagikan akun TikTok @sanggartekolampesinjai nampak dua sejoli ini mengenakan baju pengantin khas adat Bugis. Kebahagiaan terlihat jelas terpancar di wajah mereka.

"MasyaAllah Pengantin viral selamat datang di kampung halaman Bugis Sinjai vs Bule Polandia Dusun Laiya, Desa Tompobulu, Kabupaten Sinjai," tulis keterangan video.

Dalam klip lainnya yang dibagikan akun Instagram @infomamuju_, momen menarik terekam sebelum acara resepsi pernikahan.

Keluarga besar Weronika (Foto: Instagram/@infomamuju_)

Di mana sebanyak 27 anggota keluarga Weronika diboyong langsung dari Polandia untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut.

Keluarga besar mempelai wanita itu terlihat duduk lesehan di sebuah ruangan dengan disuguhi berbagai macam kue tradisional lokal. Momen itu sontak mengundang decak kagum warganet.

"Harus bangga jadi orang Indonesia, sebab banyak orang luar yang ingin cari jodoh di Indonesia supaya bisa menetap di Indonesia," tulis akun @aslam_gus****