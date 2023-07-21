Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Tempat Makan Bakso Enak di Jakarta, Nikmatnya Tak Terbantahkan!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |18:02 WIB
5 Rekomendasi Tempat Makan Bakso Enak di Jakarta, Nikmatnya Tak Terbantahkan!
Bakso (Foto: Instagram/@baksodjingkraksunter)
SEPERTI halnya mi ayam, salah satu jenis jajanan kecintaan banyak masyarakat Indonesia adalah bakso.

Ya, siapa sih orang Indonesia yang tidak suka menyantap semangkuk bakso yang gurih, pedas, dan kenyal-kenyal?

Terlebih notebene pedagang bakso sangat mudah ditemui di mana-mana, terutama di Jakarta. Mulai dari bakso ala pusat perbelanjaan, hingga gerobak bakso pinggiran.

Nah, buat Anda para penggemar bakso tentu penasaran dong di mana saja sih tempat makan bakso nikmat di seputar Jakarta?

Merangkum berbagai sumber, berikut lima rekomendasi bakso nikmat di Jakarta dari Okezone yang bisa Anda sambangi untuk dijajal. Selamat mencoba!

1. Bakso Akiaw 99 Mangga Besar

Salah satu bakso legendaris di Jakarta nih! Jika berkesempatan ke arah Mangga Besar, Hayam Wuruk jangan sampai terlewat Bbakso Akiaw 99.

Bakso A Kiaw

Bakso Akiaw 99 Mangga Besar (Foto: dok. Tan Soon Chua)

Di sini ada bakso sapi disajikan bersama urat, kikil, dan daging dan jenisnya bisa dipilih varian bakso halus, urat, atau ikan.

Kuahnya? Siap-sipa merem melek karena keenakan, karena kuah sedapnya berkat menggunakan kaldu sapi. Untuk per porsi siapkan kocek sekitar Rp50.000 hingga Rp60.000 ya!

2. Bakso Djingkrak

Waktu awal dibuka, tempat makan bakso satu ini jadi viral di dunia maya mengingat di sini para pengunjungnya dilayani oleh para perempuan seksi yang tak lain adalah pemilik gerai bakso di Sunter, tepatnya di Jalan Danau Sunter Utara Blok F 20 No 25, Jakarta Utara.

Buka dari pukul 10 pagi hingga 9 malam, bakso Djingkrak bisa jadi pilihan ketika ingin menyantap lezatnya semangkuk bakso yang gurih dan hangat.

Bakso Djingkrak

Bakso Djingkrak (Foto: Instagram/@baksodjingkraksunter)

3. Bakso Pak Pur

Masih di Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Kemayoran, kita bisa jajal kelezatan kedai Bakso Pak Pur, di Jalan alan Apron No. 47, Jakarta Utara.

Tersedia banyak menu pilihan, namun kabarnya yang jadi favorit andalan banyak orang adalah seporsi bakso uratnya Ada banyak pilihan bakso di sana, tapi yang paling andalan sih Bakso Uratnya yang luar biasa mantap. Kuah gurih nan pedas berpadu dengan kenyal-kenyal bakso. Nikmat!

Halaman:
1 2
      
