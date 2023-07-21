Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Es Kul-Kul yang Lagi Viral, Cocok untuk Camilan Akhir Pekan

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:30 WIB
Resep Es Kul-Kul yang Lagi Viral, Cocok untuk Camilan Akhir Pekan
Resep es kul-kul yang lagi viral, (Foto: Tangkapan layar Youtube Mawa Channel)
A
A
A

CUACA panas dengan sinar matahari terik jadi makanan sehari-hari beberapa waktu belakangan ini. Suhu panas ini tak hanya bikin gerah, tapi juga membuat banyak orang jadi dahaga ingin menyantap kudapan segar, dingin dan menyejukkan.

Nah jika Anda salah satunya, kenapa tak coba buat es kul-kul yang sedang viral di linimasa sosial media untuk camilan akhir pekan ini? Camilan dari buah satu ini sangat mudah dibuat sendiri di rumah, bahkan bisa jadi ide untuk berjualan juga loh! Kali ini yuk coba bikin es kul-kul varian bengkuang, dikutip dari channel Youtube Mawa Channel, Jumat (21/7/2023) berikut paparan singkat resepnya.

Bahan-bahan :

1 buah bengkuang ukuran sedang

100 gram cokelat batang

150 ml minyak goreng

Tusuk sate

Cara membuat :

1. Kupas kulit bengkuang, potong-potong bengkuang dengan bentuk sesuai selera;

2. Masukan bengkuang ke dalam wadah kemudian cuci. Setelah semua potongan bengkuang bersih, tusuk bengkuang menggunakan tusuk sate;

3. Masukkan ke dalam wadah, simpan dalam wadah lalu masukkan freezer kurang lebih semalaman;

4. Sambil menunggu buah bengkuang beku, buat celupan cokelat. Iris-iris cokelat batang, lalu masukkan irisan cokelat ke wadah stainless;

 

(Foto: tangkapan layar Youtube Mawa Channel) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement