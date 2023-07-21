Resep Es Kul-Kul yang Lagi Viral, Cocok untuk Camilan Akhir Pekan

CUACA panas dengan sinar matahari terik jadi makanan sehari-hari beberapa waktu belakangan ini. Suhu panas ini tak hanya bikin gerah, tapi juga membuat banyak orang jadi dahaga ingin menyantap kudapan segar, dingin dan menyejukkan.

Nah jika Anda salah satunya, kenapa tak coba buat es kul-kul yang sedang viral di linimasa sosial media untuk camilan akhir pekan ini? Camilan dari buah satu ini sangat mudah dibuat sendiri di rumah, bahkan bisa jadi ide untuk berjualan juga loh! Kali ini yuk coba bikin es kul-kul varian bengkuang, dikutip dari channel Youtube Mawa Channel, Jumat (21/7/2023) berikut paparan singkat resepnya.

Bahan-bahan :

1 buah bengkuang ukuran sedang

100 gram cokelat batang

150 ml minyak goreng

Tusuk sate

Cara membuat :

1. Kupas kulit bengkuang, potong-potong bengkuang dengan bentuk sesuai selera;

2. Masukan bengkuang ke dalam wadah kemudian cuci. Setelah semua potongan bengkuang bersih, tusuk bengkuang menggunakan tusuk sate;

3. Masukkan ke dalam wadah, simpan dalam wadah lalu masukkan freezer kurang lebih semalaman;

4. Sambil menunggu buah bengkuang beku, buat celupan cokelat. Iris-iris cokelat batang, lalu masukkan irisan cokelat ke wadah stainless;

(Foto: tangkapan layar Youtube Mawa Channel)