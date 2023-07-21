Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak di Sini Penjelasannya

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:30 WIB
Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak di Sini Penjelasannya
Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat? akan dibahas secara singkat dalam artikel ini, sebagai informasi penting untuk para penderita asam urat atau pun keluarga yang mengurus orang dengan asam urat.

Mengonsumsi minuman kopi atau ngopi bagi sebagian banyak orang sudah menjadi kebiasaan, rutinitas wajib sehari-hari. Lalu bagaimana jika Anda memiliki asam urat, apakah minum kopi bisa berdampak pada asam urat yang diidap?

Jika menilik hasil studi tinjauan sistemik tahun 2016 yang mengamati sembilan penelitian, dilansir dari VeryWellHealth, Jumat (21/7/2023) yang ditulis ahli nutrisi Rebecca Valdez, MS, RDN dan sudah ditinjau secara medis oleh Scott Zashin, MD, menemukan bahwa kadar asam urat serum dan risiko asam urat menurun dengan konsumsi kopi pada pria dan wanita.

Tinjauan tersebut juga menemukan, minum setidaknya satu cangkir kopi setiap hari dikaitkan dengan penurunan risiko pengembangan asam urat. Namun, sebagai catatan penting, di sini peneliti belum sepenuhnya memahami bagaimana kopi menurunkan kadar asam urat.

(Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat?, Foto: Freepik) 

Salah satu penjelasan terdekat yang bisa dipahami, kemungkinan hal ini karena salah satu polifenol (senyawa) dalam kopi yaitu asam klorogenat bisa menekan proses penguraian purin menjadi asam urat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
