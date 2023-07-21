Mitos atau Fakta, Minum Air Hangat Apa Bisa Turunkan Kolesterol?

MITOS atau fakta minum air hangat apa bisa turunkan kolesterol menarik untuk dibahas. Air hangat dipercaya sejak lama sebagai salah satu minuman yang dapat memberikan manfaat kesehatan.

Beberapa orang mengklaim jika air hangat bisa memperlancar pencernaan, meningkatkan relaksasi, menghilangkan stres, hingga membuat tubuh terasa lebih hangat. Selain itu, banyak juga yang berpendapat jika air hangat bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Namun, minum air hangat bisa turunkan kolesterol sebenarnya mitos atau fakta ya?

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023) minum air hangat tidak memiliki dampak langsung pada penurunan kadar kolesterol dalam tubuh. Kolesterol tinggi biasanya terkait dengan pola makan, gaya hidup, dan faktor genetik.

Oleh karena itu, mengandalkan hanya minum air hangat untuk menurunkan kadar kolesterol tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Jadi, ini hanyalah mitos belaka.