5 Rekomendasi Ramen Enak di Tangerang, Dijamin Puas!

RAMEN menjadi salah satu kuliner favorit yang cukup banyak dicari. Makanan dari Negeri Sakura Jepang ini restorannya mudah ditemukan di Indonesia, misalnya saja di wilayah Tangerang Banten.

Sejumlah ramen di Tangerang ini menyediakan menu-menu lezat dan menggugah selera. Apalagi beberapa di antaranya rasanya cukup otentik, dan dimasak langsung oleh chef yang biasa memasak masakan Jepang.

Ramen merupakan mie berkuah yang berasal dari Jepang, dengan kombinasi cita rasa kaldu yang kaya akan rasa, mie, beberapa topping daging dan juga telur setengah matang di atasnya.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini rekomendasi 5 restoran ramen di Tangerang yang bisa Anda coba, khususnya para penikmat makanan Jepang.

1. Ramen Girl 'Tori Paitan Ramen'

(Foto: Instagram/@jktfoodbang)

Berlokasi di Ruko Aniva Junction Blok FA Gading Serpong, Tangerang. Ramen Girl 'Tori Paitan Ramen ' . Di restoran satu ini menyediakan ramen dengan rasa yang otentik, mulai dari mi, kuah hingga toppingnya sangat menggugah selera.

"Mie ramennya pun kami buat sendiri tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga sehat untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan kuah kaldu ramen kami, dibuat dari kaldu ayam asli yang tinggi kolagen dan diproses dengan teknik dan standar kebersihan Jepang," kata owner Ramen Girl 'Tori Paitan Ramen ', Chef Yamamoto.

Tori Paitan (鶏⽩湯) berarti kaldu ayam yang dimasak perlahan. Tori paitan adalah sup berwarna putih susu yang terbuat dari kaldu ayam asli yang tinggi akan kolagen, membuat sup ini sangat beraroma dengan rasa yang gurih dan lezat. Sehingga banyak disukai pecinta ramen terutama dikalangan wanita.

2. MenMen Ramen

Selanjutnya Anda bisa menikmati ramen di Men-Men. Di mana racikan di restoran ini cukup menarik, karena menggunakan rempah-rempah khas Indonesia, sehingga perpaduan cita rasa Jepang dan Nusantara bisa menjadi satu.

Lokasinya ada di AEON Mall BSD City, Lantai 3, Ramen Village Jalan BSD Raya Utama, BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Di sini juga menyediakan beberapa menu lainnya, seperti Tonyu salmin Butter ra-men, hingga curry ra-men.

3. Menya Sakura

Lokasinya masih ada di AEON Mall BSD City, Lantai 3, Ramen Village Jalan BSD Raya Utama, BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Menya Sakura menyediakan ramen yang lezat dan bikin ketagihan.

Restoran ramen satu ini memiliki topping daging yang sangat empuk. Ditambah dengan kuah kaldunya yang gurih, kental kemudian dipadukan bersama mi nya yang kenyal.