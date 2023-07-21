Apakah Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Tinggi?

KADAR kolesterol jahat yang tinggi dalam darah, bukan rahasia lagi merupakan salah satu alarm tanda bahaya bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Salah satu dampak paling familiarnya, kolesterol jahat yang tinggi bisa memicu penyakit jantung. Kolesterol jahat mengacu pada low-density lipoprotein yang menyumbat dinding arteri.

Kolesterol tinggi harus segera diturunkan agar tak menjadi bahaya yang berkelanjutan. Salah satu yang disebut bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, ialah dengan meminum air kelapa muda. Benarkah demikian?

Mengutip laporan Express, Jumat (21/7/2023) jika merujuk pada studi penelitian tahun 2008, hasil studi memang menemukan bahwa air kelapa bisa mengurangi kadar kolesterol pada tikus. Begitu juga dengan penelitian di tiga tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa air kelapa bisa menurunkan tekanan darah pada mereka yang sudah memiliki tekanan darah tinggi.

(Foto: Ist)

Senada dengan studi penelitian di atas, dikutip dari Healthline yang sudah ditinjau secara medis oleh ahli nutrisi, Kim Rose-Francis RDN, CDCES. Pada studi ketiga dari tahun 2016 yang menyoroti manfaat ekstrak air kelapa pada tikus yang diberi diet tinggi lemak. Air kelapa bukan hanya membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga menunjukkan adanya potensi antioksidan di dalamnya.